轮商精选 - 腾讯下周放榜 部署「25896」 | 窝轮热炒特区

腾讯（700）股价周二升逾7%，集团近日推出AI智能助手WorkBuddy，彭博报道指产品的推出或代表内地市场焦点将由「聊天型AI」转向「执行型AI」。市场亦关注其在微信小程序生态中的进一步整合场景与应用脉络。彭博引述分析指WorkBuddy工具属「智能代理」，可为用户管理并执行任务，个人用户在导入后或形成「自有AI助手」的工作与生活模式，惟实际效果仍有赖产品更新与生态合作进度。



集团将于下周三（18日）公布业绩，市场焦点继续围绕人工智能发展。彭博综合市场预期，腾讯去年第4季经营利润增长有望维持高双位数百分比，收入或录得逾一成增长。



如投资者部署短线追入腾讯可参考认购证「25896」，行使价727.49元，实际杠杆约9.7倍，今年7月到期；或可参考牛证 「62595」，收回价496元，实际杠杆约8.6倍。如认为腾讯后市有下跌空间可注意认沽证「26460」，行使价433.33元，实际杠杆约7.1倍，今年9月到期；或留意腾讯熊证「59041」，收回价582元，实际杠杆约15.6倍。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



