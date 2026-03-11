轮商精选 - 腾讯下周放榜 部署「25896」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　腾讯（700）股价周二升逾7%，集团近日推出AI智能助手WorkBuddy，彭博报道指产品的推出或代表内地市场焦点将由「聊天型AI」转向「执行型AI」。市场亦关注其在微信小程序生态中的进一步整合场景与应用脉络。彭博引述分析指WorkBuddy工具属「智能代理」，可为用户管理并执行任务，个人用户在导入后或形成「自有AI助手」的工作与生活模式，惟实际效果仍有赖产品更新与生态合作进度。

　　集团将于下周三（18日）公布业绩，市场焦点继续围绕人工智能发展。彭博综合市场预期，腾讯去年第4季经营利润增长有望维持高双位数百分比，收入或录得逾一成增长。

　　如投资者部署短线追入腾讯可参考认购证「25896」，行使价727.49元，实际杠杆约9.7倍，今年7月到期；或可参考牛证 「62595」，收回价496元，实际杠杆约8.6倍。如认为腾讯后市有下跌空间可注意认沽证「26460」，行使价433.33元，实际杠杆约7.1倍，今年9月到期；或留意腾讯熊证「59041」，收回价582元，实际杠杆约15.6倍。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

