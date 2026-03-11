张日强 - 铁路项目快招标测试投地动力 | 楼声随笔

中东战火持续蔓延，惟本港楼市暂未受影响，反而整体楼市渐见平稳及好转，发展商亦加快推盘步伐，市场上已有3个新盘收票及即将开售，初步反应相当不俗。此外，政府推出地皮招标成绩理想，发展商投地相对积极，在市况急速好转实况下，同时亦鼓励到港铁加快步伐推出旗下项目招标，日前港铁正式推出锦上路2期项目招收发展意向，由于项目位处北部发展区，且属铁路项目毗邻，预期可吸引大型发展商垂涎。



近期投地市场气氛理想，港铁日前就锦上路站2期物业发展项目邀请发展商及财团提交发展意向书，料短期内将推出招标，由于项目将与港铁网络连接，待北环线开通后，锦上路站料成为北环线与屯马线转乘枢纽，交通网络完善，以项目1期的销情来看，明显吸引大批客源进驻，当中包括用家及投资者等。



事实上，受到整体楼市好转的实况下，新盘及二手楼表现理想，加上发展商投地气氛不俗，料锦上路2期项目有一定吸引力，项目包括住宅及商业，住宅楼面涉及约76.7万方呎，料提供约1290伙，另涉约43.8万方呎商业楼面，合共涉及总楼面逾百万方呎，投资金额较庞大，相信主要吸引大型发展商或合组财团竞投，由于项目将与港铁网络连接，待北环线开通后，锦上路站料成为北环线与屯马线转乘枢纽，交通网络相对完善，预期可吸引一众财团入标角逐。



张日强