Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 铁路项目快招标测试投地动力 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

中东战火持续蔓延，惟本港楼市暂未受影响，反而整体楼市渐见平稳及好转，发展商亦加快推盘步伐，市场上已有3个新盘收票及即将开售，初步反应相当不俗。此外，政府推出地皮招标成绩理想，发展商投地相对积极，在市况急速好转实况下，同时亦鼓励到港铁加快步伐推出旗下项目招标，日前港铁正式推出锦上路2期项目招收发展意向，由于项目位处北部发展区，且属铁路项目毗邻，预期可吸引大型发展商垂涎。

　　近期投地市场气氛理想，港铁日前就锦上路站2期物业发展项目邀请发展商及财团提交发展意向书，料短期内将推出招标，由于项目将与港铁网络连接，待北环线开通后，锦上路站料成为北环线与屯马线转乘枢纽，交通网络完善，以项目1期的销情来看，明显吸引大批客源进驻，当中包括用家及投资者等。

　　事实上，受到整体楼市好转的实况下，新盘及二手楼表现理想，加上发展商投地气氛不俗，料锦上路2期项目有一定吸引力，项目包括住宅及商业，住宅楼面涉及约76.7万方呎，料提供约1290伙，另涉约43.8万方呎商业楼面，合共涉及总楼面逾百万方呎，投资金额较庞大，相信主要吸引大型发展商或合组财团竞投，由于项目将与港铁网络连接，待北环线开通后，锦上路站料成为北环线与屯马线转乘枢纽，交通网络相对完善，预期可吸引一众财团入标角逐。

张日强

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
16小時前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
11小時前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
14小時前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
20小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小時前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
16小時前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
23小時前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近摧毁伊朗16艘布雷船｜持续更新
即时国际
4小時前
24岁本地大学男生涉「按揭预付费」电话骗案被捕。蔡楚辉摄
24岁大学生为800元酬劳 替假冒律师行诈骗集团收50万骗款 当场被捕
突发
19小時前
更多文章
张日强 - 大盘陆续现身力吸各路客源 | 楼声随笔
　　中东战火持续蔓延，本港楼市暂未受到影响，发展商推盘步伐未有停下来。继3大新盘于市场上密密收票进行中之际，大型新盘亦陆续开始浮出来，并且频频为楼盘软销及推广。由于即将推出的大型新盘为铁路上盖项目，一直是用家及投资者所追捧，当中近期最热的大手投资客频频出击洽购「圈货」等，将会成为发展商的力抢目标。 　　以近期发展商一连串攻势了解，市场上3个新盘表现最为活跃，现正进行收票及即将开售。由于上述楼
2026-03-10 02:00 HKT
楼声随笔