大行晨报 - 关注中东局势 美元续呈反复｜大行晨报

7小時前
产经 专栏
　　美元周一由升转跌，盘中一度因投资者寻求避险而走高，美元指数最高见至99.70，为去年11月底以来最高水准，但尾盘回跌，主要受美国总统特朗普暗示对伊朗战争「已非常彻底」、进展快于预期的言论影响，市场对冲突长期化的担忧有所缓解，促使资金从美元回流股市。欧罗兑美元则见险守住1.15关口，随后从3个月低位出现回升至1.1630水准附近。不过，中东局势仍然不明朗，若局势再度紧张，美元则可能再为走强。另外，上周五疲软的就业报告叠加高昂能源成本，令市场担忧滞胀风险上升，可能使美联储在政策上面临两难。市场目前聚焦将于本周三公布的美国2月CPI及周五公布的PCE物价指数，以判断未来经济走势和市场方向。如果表现强劲，将进一步强化市场对美联储「保持高利率更久」的预期。美国联储局下次议息会议定于3月17至18日，市场目前普遍认为将维持利率不变，甚至对下半年降息路径产生疑虑。联邦基金利率期货显示，7月降息概率已下降至67%左右。

　　欧罗兑美元目前尚见处于低位区间盘整，下方较明确在1.15关口仍是支撑参考，上方则是近日未能明确突破1.1650顶部，整体上仍是争持待破格局。鉴于RSI及随机指数正从超卖区域回升，暂且估计欧罗再作上行的机率较高一点。上方阻力回看200天平均线1.1680及1.1710，较大阻力预估在25天平均线1.1770及1.1930。关键支持留意1.1470/1.1500区域，在去年11月两度探试这关口而稳妥守住，因此，若后市失守此区恐防将引发较大规模的延伸跌势。之后将会看至1.14及1.1340，进一步料为1.12水准。

　　美元兑瑞郎走势，技术图表见RSI及随机指数重新走高，示意美元短期续有上行动力。当前先会考验100天平均线0.7910，较大阻力参考0.80关口及0.8050，下个关键料为0.8130。支持位回看0.7750及0.77，今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

