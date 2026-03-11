大行晨报 - 纽油短线仍不建议追入｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7小時前
　　中东战事似乎未有平息迹象，美国及以色列对伊朗打击行动仍未暂停，伊朗不间断的报复行动推升全球油价持续攀升，加上霍尔木兹海峡持续关闭令到中东主要产油国科威特及阿联酋纷纷表示减产，全球原油供应收紧的疑虑进一步升温，引发避险性买盘涌入，推高油价升至近三年高位。笔者曾于3月4日在本专栏提醒投资者，纽约期油若突破每桶80美元，油价才有可能扭转弱势。受中东局势影响，纽油上周五盘中单日急升15%，一度高见每桶92.6美元，创下三年来高位，本周一早盘一度飙高至每桶119美元。

　　现时环球市场仍然聚焦中东局势，针对伊朗选出已故领袖的次子穆杰塔巴作为新任最高领袖，由于美国总统特朗普早前称，希望参与伊朗新任领袖选举，现时仍不确定美伊针对穆杰塔巴或将当选新任领导人时，会否展开新一轮的行动，地缘政治风险或持续影响市场投资情绪。不过，特朗普周一表示，对伊朗的军事目标「基本完成」，预计战争将很快结束，纽约期油随后回落，执笔之时正于每桶87美元水平上落。

　　由于纽约期油已稳定站上每桶80至81美元关口，我们将油价展望由「中性偏淡」上调至「中性」。目前地缘冲突未见缓和，供应面仍持续紧张，短线走势预料维持强势，阻力位为每桶115美元。策略上，由于油价短期升势过急，而且亦达到严重超买，现阶段不建议追入。惟需密切留意美伊战事发展与霍尔木兹海峡航运状况，一旦局势缓和，油价则会出现明显回吐。现在纽约期油阻力位为每桶115美元，若油价借势回吐至每桶80至90美元，勇者可留意短期买入机会。但中期来看，特朗普应该不愿看见纽约期油突破至每桶115美元以上，否则会加剧美国通胀而导致今年减息空间降低。

光大证券国际产品开发及零售研究部

