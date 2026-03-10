闻风至 - 易鑫股息吸引现价值博 | 鲜股落镬

易鑫集团（2858）最新一份业绩「升息俱备」，然而却未能满足非常乐观的市场投资者，加上美伊冲突引发的负面情况，为该股带来两支大阴烛，公布业绩后的连续两个交易日累跌8.6%，走势上来到2.25元上方开始见支持力，若以中线角度思考开始有值博率。



易鑫集团去年全年纯利升48%，至11.99亿元（人民币，下同），升幅较去年上半年的33.9%为高。以上半年纯利5.49亿元推算，下半年纯利接近6.5亿元，相当半年度再升18.4%。再加上集团全年派息14港仙，现价股息率接近6厘水平，股息回报比得上高息股。



二手车业务值憧憬



集团去年「食胡位」正是二手车业务，全年新车融资交易总数录跌19%，二手车融资交易总数却大幅增长54%，占交易数比例亦大举超越新车，二手车占交易比由48.2%增至63.6%。以金额计，二手车融资金额约为421亿元，占其汽车融资总额约56%。



综观整份业绩，易鑫增长势头未完，除了二手车业务值得憧憬外，其在海外布局亦要留神，目前股价已回吐至较合理价位，相当于市盈率约15倍，考虑到公司已连续4个财年纯利增幅逾4成水平，估值处于偏低水平。



闻风至