张日强 - 大盘陆续现身力吸各路客源 | 楼声随笔

中东战火持续蔓延，本港楼市暂未受到影响，发展商推盘步伐未有停下来。继3大新盘于市场上密密收票进行中之际，大型新盘亦陆续开始浮出来，并且频频为楼盘软销及推广。由于即将推出的大型新盘为铁路上盖项目，一直是用家及投资者所追捧，当中近期最热的大手投资客频频出击洽购「圈货」等，将会成为发展商的力抢目标。



以近期发展商一连串攻势了解，市场上3个新盘表现最为活跃，现正进行收票及即将开售。由于上述楼盘除了力吸用家外，投资者更是主要客源，尤其近日大手投资客连番出击，部分更有意「圈货」全层等，以至发展商都专为大手投资客，提供不同灵活付款优惠，力求吸引更多投资客进驻。一众新盘正在密密力吸客源之际，市场上更有大型新盘部署出击，由于即将推出的大盘都是位处铁路上盖物业，涉及单位数量亦较多，故有意推出部分单位先行招标，期望测试市场承接力，以便下一轮开价时可作参考。



事实上，虽然外围战火持续蔓延，惟暂时对本港楼市未造成影响，发展商按照推盘步伐，本月新盘群起出击未有改变，纵使市场上已有3个新盘先后开价，并且采取贴市价出击，惟即将推出的大型新盘牵涉单位数量较多，故先行推出部分单位作招标测试市场反应，下一步才正式开价较有保障，预料短期内抢客战越演越烈。



张日强