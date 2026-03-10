Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 中广核电力趋势不变｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
伍礼贤
15小時前
产经 专栏
　　受伊朗战局影响，港股近期走势弱势，建议投资者可关注防守型股份为主，例如中广核电力（1816）。

　　世界银行去年解除核能融资禁令，标志着全球核能融资政策的重大转变。内地当局亦于「十五五」规划提到「明确加大核聚变技术攻关」，中广核电力作为内地最大的核电独立发电商，料长远可大幅受惠。

　　去年公司运营管理的核电机组总发电量按年增长2%，总上网电量增长2.36%。截至去年，公司共管理20台在建核电机组，其中4台处于调试阶段，2台处于设备安装阶段，7台处于土建施工阶段，7台处于FCD准备阶段。在这之中，惠州1号及2号机组预计将在今年陆续投入运作，有望带动今年收入提升。

　　不妨考虑在3.1元买入，目标价上望3.5元，止蚀于2.8元。

　　笔者为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。

光大证券国际证券策略师
伍礼贤
 

