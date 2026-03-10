大行晨报 - 欧罗或可逢低吸纳｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报
15小時前
产经 专栏
　　美国上年第四季度生产率增幅超预期。2月份美企裁员人数回落，最新首次申领失业救济人数维持低位，显示劳动力市场趋于稳定，美国劳工部数据显示，截至2月28日止当周，首次申请失业救济金人数为21.3万人，按周无变化，亦低于市场预期的21.5万人。联储局鲍曼称，美国劳动力市场渐趋回稳迹象，暗示下一次联储局利率会议上可能支持利率不变。现时市场仍在观望伊朗局势对环球原油供应及美国通胀带来的影响，但由于油价急速上升，市场预计联储局3月议息会议大机会按兵不动。受中东战事胶着影响，美汇指数反弹至99水平，执笔之时正于99.3水平上落整固。

　　另外，受美元反弹影响，占美汇指数成分最多的欧罗兑美元也迎来一轮回调。欧洲央行2月议息会议宣布，将三大利率维持不变，符合市场预期。央行议息声明表示，要确保通胀中期稳定在2%的目标水平，未来利率路径将会根据数据来决定适当的货币政策立场。行长拉加德表示，现阶段通胀前景比往常更加难以预测。而近期针对美国与伊朗之间的战争问题，欧央行多位管委表达了对伊朗战事推升区内通胀的担忧。最新公布的数据亦显示，欧罗区通胀有反弹的趋势，2月欧罗区整体通胀按年上升1.9%，核心通胀则按年升2.4%，两者均高于市场预期及前值。彭博利率期货显示，交易员加大对欧洲央行今年开启加息的押注。

　　笔者认为，投资者或可考虑现时低吸欧罗。欧罗兑美元年初曾迎来一轮反弹并一度冲高至1.208水平，执笔之时回落至1.155水平整固，创下今年初以来的低位。通胀抬头引发的加息预期之下，欧罗或可于约1.15水平趁低吸纳，初步目标价约1.17至1.175水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

