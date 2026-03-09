朱红 - 阿里反弹 追「26562」购 | 窝轮热炒特区

内媒报道，阿里旗下首间实体潮玩店「好运连得LUCKY LOOP」于北京朝阳区开业，定位为综合潮玩集合店，据悉阿里即将推出3个自有潮玩IP，并已在门店亮相。阿里巴巴（9988）股价止跌反弹，重上130元水平整固。如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



比亚迪（1211）发布第二代刀片电池及闪充技术，并创造全球量产最快充电速度，券商研报指相关技术目前应至少领先市场一年，且难以被竞争对手复制。比亚迪股价靠稳，上周五升至94.7元水平徘徊。如看好比亚迪可留意认购证「24320」，行使价104.1元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「22386」，行使价81.83元，实际杠杆5倍，今年8月到期。



朱红