朱红 - 阿里反弹 追「26562」购 | 窝轮热炒特区

朱红
6小時前
　　内媒报道，阿里旗下首间实体潮玩店「好运连得LUCKY LOOP」于北京朝阳区开业，定位为综合潮玩集合店，据悉阿里即将推出3个自有潮玩IP，并已在门店亮相。阿里巴巴（9988）股价止跌反弹，重上130元水平整固。如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　比亚迪（1211）发布第二代刀片电池及闪充技术，并创造全球量产最快充电速度，券商研报指相关技术目前应至少领先市场一年，且难以被竞争对手复制。比亚迪股价靠稳，上周五升至94.7元水平徘徊。如看好比亚迪可留意认购证「24320」，行使价104.1元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「22386」，行使价81.83元，实际杠杆5倍，今年8月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。

朱红

窝轮热炒特区