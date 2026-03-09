Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 宁德今放榜 敲「14026」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　宁德时代（3750）今日（9日）公布业绩，市场焦点继续围绕储能项目与电动车电池的出货动能。集团近年持续扩充产能并提升供应链效率，市场正关注上述措施对产品交付与成本控制的实际影响。根据彭博综合市场预期，宁德第4季收入增长或加快，预期有望部分对冲因研发投入增加而带来的成本压力。彭博智库亦指，原材料价波动与部分终端需求的季节性偏弱，或对未来盈利构成压力；而新技术与新产品（包括储能相关解决方案）的变现模式仍处探索阶段，今年对盈利的直接贡献可能有限。

　　宁德股价上周五续于50天线（约498.7元水平）争持，如预期宁德将继续上行可参考认购证「14026」，行使价629.38元，实际杠杆约6倍，今年9月到期；或可参考宁德牛证「68270」，收回价430元，实际杠杆约5.6倍。如认为宁德升势已近尾声，可参考认沽证「23981」，行使价388.68元，实际杠杆约9.4倍，今年5月到期。摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

轮商精选

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
19小時前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
14小時前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
16小時前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
10小時前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
19小時前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
22小時前
专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖。路透社
伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖
即时国际
3小時前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜穆杰塔巴被选为最高领袖人选 特朗普称未经美方批准将「不会长久」｜持续更新
即时国际
2小時前
更多文章
轮商精选 - 欧罗创近4个月低 留意「11059」 | 窝轮热炒特区
　　环球股市近日均见波动，当中港股于周二曾一度考验25000点关，而日经平均指数同日则跌逾3%。市场继续观望地缘政治风险，以及油价上升对通胀的潜在影响。欧洲央行首席经济学家连恩周二表示，若中东局势持续而能源价格同时继续上升，通胀可能出现明显上行风险，欧罗区经济产出或面临压力；惟冲击幅度取决于冲突的范围与持续时间。 　　值得留意的是美汇指数周二曾升至99水平，欧罗兑美元同日曾低见1.153水平
2026-03-05 02:00 HKT
窝轮热炒特区