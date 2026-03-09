轮商精选 - 宁德今放榜 敲「14026」 | 窝轮热炒特区

宁德时代（3750）今日（9日）公布业绩，市场焦点继续围绕储能项目与电动车电池的出货动能。集团近年持续扩充产能并提升供应链效率，市场正关注上述措施对产品交付与成本控制的实际影响。根据彭博综合市场预期，宁德第4季收入增长或加快，预期有望部分对冲因研发投入增加而带来的成本压力。彭博智库亦指，原材料价波动与部分终端需求的季节性偏弱，或对未来盈利构成压力；而新技术与新产品（包括储能相关解决方案）的变现模式仍处探索阶段，今年对盈利的直接贡献可能有限。



宁德股价上周五续于50天线（约498.7元水平）争持，如预期宁德将继续上行可参考认购证「14026」，行使价629.38元，实际杠杆约6倍，今年9月到期；或可参考宁德牛证「68270」，收回价430元，实际杠杆约5.6倍。如认为宁德升势已近尾声，可参考认沽证「23981」，行使价388.68元，实际杠杆约9.4倍，今年5月到期。摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。



轮商精选