伍一山 - 恒指周线锤头有望续弹 | 有钱图

大市上周五反弹，恒指高开37点至25358点，午前见全日高位25806点，升485点，收市回顺至25757点，以大阳烛上升435点，全日成交金额减至2928亿元。



以周线图分析，恒指上周低位24958点，高位26403点，一周累计大跌873点，不过阴阳烛于支持位出现「锤头」，有望延续反弹。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI跌破中轴报42.68。保历加通道依然横行，暂时仍保住横行市格局。



恒指于25000至27500点之间横行将近半年，1月下旬一度突破横行区顶部高见28056点，可惜是假突破，其后反复下挫，上周跌破20周线（26250），最低跌至24958点，触及横行区底部和50周线（25063）后显著反弹，周线阴阳烛出现「锤头」，短期有望延续反弹，惟26000点水平料有重大阻力。



国企指数上周五以大阳烛反弹176点报8628点，一周累计则下跌231点。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI跌至34.07。保历加通道破底，横行市格局初步打破，不过周线阴阳烛出现「长尾锤」，短线有望续弹，惟8800点料有阻力。



小鹏支持位见十字星



小鹏汽车（9868）上周五以阳烛上升4.24%收报66.35元，今年政府工作报告提出深入整治内卷式竞争，券商认为国内汽车行业有望加速走向以科技创新为代表的高质量发展，取代之前的价格竞争。以周线图分析，股价去年2月以来在大型区间内上落，区间低位约为60.6元，高位约为106元，上周五跌至区间底部支持，阴阳烛出现十字星，MACD双熊但熊差收窄，短线有望反弹，现水平买入，短炒目标价76.5元，跌破60.35元止蚀。



伍一山