闻风至 - 零跑绩前偷步弹 | 鲜股落镬

港股上周五出现不俗反弹，恒生指数高开过后，早段曾掉头倒跌54点报25267点。惟迅即再度回升，最高见25806点，涨485点。收报25757点，升435点。全日成交金额回落至2927.7亿元，未能全周维持于三千亿大关之上。



零跑汽车（9863）即将于下周一举行董事局会议，料将公布2025年业绩。集团在去年首三季已见扭亏，全年转盈在望，其中盈利能力改善、毛利率表现都是关注重点，公布业绩前或会有短线炒作。



走势上来看，零跑汽车上周五现谷底反弹，自38.46元抽升至40.74元，升幅5.9%。重上40元关口之余，更见成交金额升至逾5亿元，是2月6日大棍抽升以来再录大成交，在成交配合下，向上意欲强烈。



再回顾集团第3季业绩，期内纯利1.5亿元（人民币，下同），较第2季纯利1.6亿元略降，主要因费用开支增加及其他收益下降所致。然而期内毛利率14.5%，较去年同期的8.1%大幅改善，并较第2季度的13.6%持续上升，是个不错趋势。若第4季度毛利率继续取得好表现，应为进一步刺激股价的重要因素。



市场关注A10开卖



第三季度期内，零跑销量达17.4万台，按年升1.01倍、按季升29.6%。公司当时宣布提前一个半月完成2025年度50万台的销量目标。



翻查交付数字，集团于第4季的10至12月份分别交付约7.03万、7.03万、6.04万台，合计交付近20.1万台，按季升近15.5%。由此可以预测，集团第4季表现并不逊于第3季。



今年重点车款有零跑A10将于3月26日开卖，预料上半年开始交付。集团COO徐军大胆预测，今年销量将达105万台，相当于按年大增近75%。若成功做到这个百万销量目标，零跑将正式跨入「百万级车企」行列，开始享受规模效应带来的好处，意味其生产体系将进入成熟规模，固定成本摊薄、供应链议价能力提升，毛利率有望持续改善。亦正因如此，零跑短线除要留意即将公布的业绩数据外，亦要关注今年的「重头戏」A10开卖情况。公司现价处于近年谷底水平，博反弹值博率高企。



闻风至