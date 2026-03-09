邓力文 - 宏观冲击下的比特币 | Exchange²

过去几个月，比特币市场其实一直处于一个略为尴尬的位置。宏观资产轮动之下，美股与AI概念股持续吸走市场资金，而加密市场整体则显得相对沉寂。比特币在高位回落后，一度跌至约6万美元区间，市场情绪明显转弱，部分投资者开始质疑本轮牛市是否已经提前结束。然而，如果把视角从短期价格波动转向更深层的市场结构，近期其实出现了几个值得注意的变化。



资产管理公司贝莱德曾经做过一项研究，试图回答一个问题：比特币在宏观冲击下究竟扮演甚么角色。研究整理了多次重大地缘政治与金融事件，包括2020年伊朗冲突升级、新冠疫情爆发、美国大选不确定性、俄乌战事以及2023年的美国区域银行危机。例如在2023年美国区域银行危机后的60天内，标普500指数上升约4%、黄金上升约11%，而比特币则上升约25%。2020年初美伊冲突升级时，标普500指数在60天内下跌8%，黄金上升7%，而比特币则上升26%。近期市场回调后，比特币在恐慌抛售后迅速企稳并反弹至7.4万美元附近，也再次显示出这种特性。尽管短期波动剧烈，但在宏观不确定性上升的背景下，比特币仍然具有一定的资产配置吸引力。



抛售压力大幅下降



除了宏观层面，链上数据也提供一些有趣的讯号。Glassnode数据显示，比特币长期持有者的净好仓仓位变化近期开始逐渐向好。在2024年下半年，比特币价格上升期间，长期持有者一度出现大规模分配，净减持量最高接近25万至30万枚BTC。然而，进入2026年初之后，这一指标明显收敛。近期长期持有者的净头寸变化大多维持在-5万至-10万枚BTC的区间，抛售压力相比此前大幅下降。市场中最具耐心的一批投资者已经完成了相当程度的获利了结，而新的供需平衡可能正在形成。



邓力文