张日强 - 群盘乱舞激起抢客大战 | 楼声随笔

外围战火持续蔓延，惟本港楼市暂未受到影响，发展商按照推盘步伐，3月新盘群起围城计划未有改变，上周已先后有多个新盘上载楼书后连环开价，并且以贴市价抢攻，部分新盘则采取招标形式推出，以便测试市场的承接力，由于目前市场上最少已有4至5个新盘强势登场，而且连日来参观的人流不绝，入票数字亦相当理想，在一众新盘群起乱舞的实况下，预期必定掀起新一轮抢客大战。



新盘开价招标测试承接力

正值楼市小阳春提早于农历新年前来临，整体楼市气氛随即好转，新盘及二手楼市场都有不俗表现，加上《财政预算案》已尘埃落定，发展商推盘动力明显相对积极，以致踏入3月份以来，各大新盘就如雨后春笋般紧接登场，上周有3个新盘先后开价成为市场焦点，当中包括尖沙咀（2个新盘）及粉锦公路新盘连环开价，其中尖沙咀2个新盘连环开价最为瞩目，每呎开价均为2.1万，属贴市价推盘策略。由于楼市趋向稳定，故发展商的开价都以贴市价出击，加上发展商提供不同的付款优惠，以及区内铁路网络的优势，相信除用家客源外，投资者或大手客都是目标客源，正值楼市现正处于上升轨，预期有关开价可测试出市场的承接力。至于粉锦公路开价亦算贴市，每呎开价1.39万，入场价约368万，由于该盘拥交通网络优势，同样可吸纳用家及投资客承接。



另外，黄竹坑及将军澳铁路上盖新盘亦紧接登场，上述两盘都部署于月内出击，同样采取招标形式，并计划采取先推大户招标测试市场反应，由于市场投资者及大手客仍然活跃，故发展商先推大户让买家出价洽购，预期可测试出市场的真正承接力。



事实上，整体楼市正处于复苏阶段，从过去一周各大发展商推盘步伐来看，当中包括上载楼书或已经开价策略等，正正反映新盘的开价较以往进取，尤其面对月内将有更多新盘加入战场，本月群盘围城已既成定局，更可测试出楼市小阳春能否在外围战火中仍有一定的市场承接力。



张日强