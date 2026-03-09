Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 群盘乱舞激起抢客大战 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

外围战火持续蔓延，惟本港楼市暂未受到影响，发展商按照推盘步伐，3月新盘群起围城计划未有改变，上周已先后有多个新盘上载楼书后连环开价，并且以贴市价抢攻，部分新盘则采取招标形式推出，以便测试市场的承接力，由于目前市场上最少已有4至5个新盘强势登场，而且连日来参观的人流不绝，入票数字亦相当理想，在一众新盘群起乱舞的实况下，预期必定掀起新一轮抢客大战。

新盘开价招标测试承接力

　　正值楼市小阳春提早于农历新年前来临，整体楼市气氛随即好转，新盘及二手楼市场都有不俗表现，加上《财政预算案》已尘埃落定，发展商推盘动力明显相对积极，以致踏入3月份以来，各大新盘就如雨后春笋般紧接登场，上周有3个新盘先后开价成为市场焦点，当中包括尖沙咀（2个新盘）及粉锦公路新盘连环开价，其中尖沙咀2个新盘连环开价最为瞩目，每呎开价均为2.1万，属贴市价推盘策略。由于楼市趋向稳定，故发展商的开价都以贴市价出击，加上发展商提供不同的付款优惠，以及区内铁路网络的优势，相信除用家客源外，投资者或大手客都是目标客源，正值楼市现正处于上升轨，预期有关开价可测试出市场的承接力。至于粉锦公路开价亦算贴市，每呎开价1.39万，入场价约368万，由于该盘拥交通网络优势，同样可吸纳用家及投资客承接。

　　另外，黄竹坑及将军澳铁路上盖新盘亦紧接登场，上述两盘都部署于月内出击，同样采取招标形式，并计划采取先推大户招标测试市场反应，由于市场投资者及大手客仍然活跃，故发展商先推大户让买家出价洽购，预期可测试出市场的真正承接力。

　　事实上，整体楼市正处于复苏阶段，从过去一周各大发展商推盘步伐来看，当中包括上载楼书或已经开价策略等，正正反映新盘的开价较以往进取，尤其面对月内将有更多新盘加入战场，本月群盘围城已既成定局，更可测试出楼市小阳春能否在外围战火中仍有一定的市场承接力。

张日强

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
19小時前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
14小時前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
16小時前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
10小時前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
19小時前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
22小時前
专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖。路透社
伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖
即时国际
3小時前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜穆杰塔巴被选为最高领袖人选 特朗普称未经美方批准将「不会长久」｜持续更新
即时国际
2小時前
更多文章
张日强 - 新盘开价贴市测试承接力 | 楼声随笔
整体楼市气氛好转，纵使外围战火升温，却未有阻碍发展商的推盘动力，继尖沙咀及粉岭新盘开价后，位于尖沙咀同区再有另一个新盘抢攻，该盘每呎开价2.1万，入场价约533万，属贴市价推盘策略。由于楼市趋向稳定，故各大新盘的开价都以贴市价出击，加上发展商提供不同的付款优惠，力吸市场用家及投资者，正值楼市现正处于上升轨，预期有关开价可测试出市场的真正承接力。 　　昨日开价的尖沙咀新盘，与前日同区新盘的开价
2026-03-06 02:00 HKT
楼声随笔