大行晨报 - 减息预期弱化 镑汇跌势稍缓｜大行晨报

减息预期弱化 镑汇跌势稍缓｜大行晨报

6小時前
　　中东局势持续恶化，美元被视为避险资产，上周维持走稳格局，即使上周五美国公布的就业报告差强人意，但对美元的影响尚有限。数据显示，美国2月就业人数减少了9.2万，远低于预期的增加5.9万，1月份数据从13万下修至12.6万；失业率由4.3%上升至4.4%。不过，疲弱的就业报告似乎被美伊冲突的消息所掩盖，而且油价上涨可能加剧通胀风险，这或会打击美国联储局会在近期降息的期望。目前市场几乎确定美联储将在3月份的会议上维持利率不变，而6月份降息的概率已从一周前的约45%降至约33%。

　　英镑兑美元在上周一挫跌后，其后四日仅限于1.33区间窄幅盘整。市场正在审视英伦银行本月19日会否再作减息，中东冲突正推高能源价格，料将加剧通胀压力，由于英国通胀率远高于2%的目标，这可能促使英伦银行暂缓减息。技术走势而言，英镑兑美元自2月以来持续走低，目前正处于下降通道中走低，顶部及底部目前分别位于1.3490及1.3190。此外，10天平均线维持下破25天平均线，示意着英镑兑美元中短期仍呈偏软发展。预计较近支持位在1.33及1.3250，进一步看至1.3200及25个月平均线1.3080，关键指向1.30关口。阻力位回看200天平均线1.3445及1.35，之后看25天平均线1.3550及1.3660水平。

　　澳元兑美元走势，纵然汇价上周反复走低，但跌幅明显受限，而且相比其他主要货币，其表现明显较为强势，获益于利率前景的优势。澳洲央行总裁布洛克上周警告，委员会对通胀的耐性有限，不排除最早在本月再次加息。技术图表所见，近日汇价多番在0.71水准附近遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦已自超买区域回落，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力，而汇价上周已跌破25天平均线支撑，下行压力似乎正在加重，先会看0.6940及50天平均线0.6910水准，再而看至0.6860及0.6760，关键指向0.67水准。至于阻力参考0.7100以至0.7280，较大阻力料为0.74及0.75水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

大行晨报 - 人民币后市仍可看高一线｜大行晨报
　　美国供应管理学会（ISM）报告显示，美国2月制造业连续第二个月扩张，美国前财长耶伦表示，伊朗战争将对美国的经济和通胀产生影响，美联储可能会比之前更倾向于按兵不动。摩根大通CEO戴蒙警告通胀可能比预想的要高。另一边厢，中国第十四届全国人大四次会议本周四于北京召开。内地去年经济增长达到政府目标，全年国内生产总值（GDP）达到140.19万亿元人民币，按年增长5%。单计去年第四季度增长4.5%，符合
2026-03-06 02:00 HKT
