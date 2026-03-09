关志康 - 叻人晚年惨变「老登」 | 神耆商机

在一场大型宴会上，一位久未露面的商界前辈坐在主家桌旁，旁边是前特首。后排宾客低声说：「主人家真有面子，这位老人家近年极少公开露面。」多年旧友也叹道：「其实不是没空，只是不太想见人。他们这些资深企业家，年轻时意气风发，出入港督府、接受传媒访问、见过英女皇，曾经十分风光。只是时代变得太快——AI、新经济、加密货币，对他们来说，几乎是另一个世界。」



如今他们谈起以往的成功经历，年轻人未必感兴趣。新知识追不上，风险不敢再冒，变化应对不够敏捷。遇到难题时，思维和知识已经与现今脱节，只能用多年来的旧方法面对。过去那套经验和说教，现在未必管用，有时还会被新一代戏称为「老登」。这个网络词语源于东北方言，原本带点调侃长辈的意思，如今多指思想固执、偏保守的人，有点像「老油条」的意味。



有退休政府律师分享，企业家和公务员或打工仔不同。后者到退休年龄自然离场，生活可以慢慢过渡，安享晚年；但企业家仍然掌握股份和权力，没有人会主动请他退休。对打工仔来说，退休是必经过程；但对企业家来说，这反而是一道心理障碍，毕竟老板身份没有年龄限制。



随着年纪渐长，旧日伙伴陆续退下，新圈子又不容易融入，难免多一分寂寞。有人问：「为何不去晨运、打牌？」律师笑说：「聪明人不爱和没趣的人做朋友，原本朋友就不多。再者，曾经是金融界精英，主导过重要收购，现在坐在公园长椅上谈股票、学AI，自己也会觉得不够自在。」他们未必真的看不起别人，只是担心被人发现跟不上时代。



一位名人总结：「这代人，上不到新时代的快车，下不来旧世界的舞台。他们不是输给时代，而是输给自己最辉煌的过去。无所适从之下，索性选择沉默。」如何优雅地离开，也是每个聪明人晚年都要思考的人生命题。



健康教育基金会主席

关志康

