郭家耀 - 冠君业绩有望稳步复苏 | 开工前落盘/头条名家本周心水

冠君产业信托（2778）去年收入下跌8.3%至22.55亿元，租金收益及物业收益净额分别下跌9%及11.4%。全年可分派收入为8.59亿元，下跌10.4%，每基金单位分派12.63仙，分派收益率维持约5%水平。写字楼租金下调是拖累整体收入的主因，旗舰物业「花园道三号」及朗豪坊办公楼的租金均录得下跌。冠君采取积极的续租策略，花园道三号出租率企稳于81.6%，且已为超过75%于2026年到期的租约完成续租，成功锁定基本盘。市场亦正释放回暖讯号。



根据仲量联行数据，今年1月中环甲级商厦空置率已回落至10.1%，创2023年以来新低，且租金按月上涨1.2%。随着金融机构需求回流核心地段，冠君将花园道三号定位为财富管理中心，并将朗豪坊办公楼打造成身心健康总汇的差异化策略，将能受惠于市场复苏。



冠君稳健的财务情况、灵活的物业重新定位，以及逐步改善的香港营商环境，有望带动业绩稳步复苏。入巿价2.6元，目标价3.2元，止蚀价2.35元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



