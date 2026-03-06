Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 冠君业绩有望稳步复苏 | 开工前落盘/头条名家本周心水

郭家耀
41分鐘前
　　冠君产业信托（2778）去年收入下跌8.3%至22.55亿元，租金收益及物业收益净额分别下跌9%及11.4%。全年可分派收入为8.59亿元，下跌10.4%，每基金单位分派12.63仙，分派收益率维持约5%水平。写字楼租金下调是拖累整体收入的主因，旗舰物业「花园道三号」及朗豪坊办公楼的租金均录得下跌。冠君采取积极的续租策略，花园道三号出租率企稳于81.6%，且已为超过75%于2026年到期的租约完成续租，成功锁定基本盘。市场亦正释放回暖讯号。

　　根据仲量联行数据，今年1月中环甲级商厦空置率已回落至10.1%，创2023年以来新低，且租金按月上涨1.2%。随着金融机构需求回流核心地段，冠君将花园道三号定位为财富管理中心，并将朗豪坊办公楼打造成身心健康总汇的差异化策略，将能受惠于市场复苏。

　　冠君稳健的财务情况、灵活的物业重新定位，以及逐步改善的香港营商环境，有望带动业绩稳步复苏。入巿价2.6元，目标价3.2元，止蚀价2.35元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

郭家耀 - 丰盛生活服务目标6.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　丰盛生活服务（331）日前公布中期业绩，录得总收入37.77亿元，按年下跌7.7%；股东应占溢利为2.159亿元，按年减少10.6%。集团整体毛利率由去年同期的12.8%上升至13.7%，反映其核心业务的盈利能力及成本控制有所提升。集团宣布派发中期息每股18.9仙，派息比率维持在40.2%水平。业绩回落的主因在于机电工程服务板块处于周期交替。集团期内现金及银行结余达7.63亿元，且维持净现金状
2026-03-05 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水