朱红 - 阿里创近月低 留意「20584」 | 窝轮热炒特区

券商研报指千问负责人离职引发业界对千问未来发展轨迹及持续性重大关注，但预料相关人事变动不会立即影响公司投资概念，并建议投资者未来数星期需留意产品发布节奏、开源响应度等变化。阿里巴巴（9988）股价连日下跌，曾低见125.1元，再创近月新低。投资者如看好阿里，可留意阿里认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆4倍，今年6月到期。



内媒报道，小米董事长雷军表示AI需求暴涨引发储存晶片价格急升，手机业务面临很大压力，但会设法尽量降低消费者接受难度。小米（1810）股价靠稳，续于32.2元附近窄幅整固。如看好小米，可留意小米认购证「25383」，行使价49元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「26045」，行使价28.16元，实际杠杆5倍，今年8月到期。



国际金价高位表现反复，紫金矿业（2899）股价连日回吐，跌至50天线约40.5元水平徘徊，其好仓则连日录得资金流入。如看好紫金，可留意紫金认购证「26047」，行使价50.01元，实际杠杆3倍，明年3月到期。如看淡紫金，可留意紫金认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红