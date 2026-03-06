闻风至 - 政策东风利好中生制药 | 鲜股落镬

据新华社报道，国务院总理李强在政府工作报告中明确提出，要进一步扩大高水平对外开放，尤其在生物技术、外商独资医院、数字医疗等领域加快开放试点，并压减跨境服务贸易负面清单。这意味医药产业的国际化、创新化将迎来更大政策空间。对于本身已深度布局创新药、研发国际化的中国生物制药（1177）而言，这无疑是一股强而有力的政策东风。



市场在地缘政治与宏观不确定性中震荡，但医药板块的防守性与政策确定性反而更受资金青睐。行业本已受惠于AI技术带动的研发加速，从靶点发现、临床设计到药物筛选均出现效率提升，令创新药企业的研发周期缩短、成功率提升。政策与科技两股力量同时推动，都为中生制药股价带来支持力。



中生制药昨日一度弹升逾9%，曾见6.13元，走势上来看，短线在6.1元受阻，但预料在政策与科技双重利好下，后市走势会越走越顺。短线可望重上前支持位6.1元，后再上博7元



公司于2025年中期业绩，录得收入175.75亿元（人民币，下同），按年增长10.7%；来自持续经营业务的盈利更大增140.2%至33.9亿元，核心盈利亦按年升101.1%。这份亮眼成绩的核心推动力，正是创新药的快速放量。上半年创新产品收入达78亿元，按年增长27.2%，成为公司最重要增长引擎。



公司近年更有多款新药陆续推出市场，成为未来两三年最具爆发力的增长亮点。当中包括多款国家一类创新药，如亿立舒、安得卫、安柏尼、安洛晴及安方宁，均属肿瘤领域的核心产品，上市后放量速度明显快于市场预期，部分品种在2025年上半年已成为公司收入增长的贡献者。



此外，治疗MASH的口服小分子药物拉尼兰诺进入全球III期临床，并已完成全部受试者入组，是中国第一个进入III期的MASH口服药物，具备填补国内市场空白的潜力。



闻风至