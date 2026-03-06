Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘开价贴市测试承接力 | 楼声随笔

张日强
41分鐘前
整体楼市气氛好转，纵使外围战火升温，却未有阻碍发展商的推盘动力，继尖沙咀及粉岭新盘开价后，位于尖沙咀同区再有另一个新盘抢攻，该盘每呎开价2.1万，入场价约533万，属贴市价推盘策略。由于楼市趋向稳定，故各大新盘的开价都以贴市价出击，加上发展商提供不同的付款优惠，力吸市场用家及投资者，正值楼市现正处于上升轨，预期有关开价可测试出市场的真正承接力。

　　昨日开价的尖沙咀新盘，与前日同区新盘的开价差不多，惟两盘的入伙期及付款优惠都各有不同，用家及投资者有必要详细了解上述新盘的细节，始终在同区有新盘推出亦需要作出比较，上述两盘同时采取贴市价出击，相对以往新盘开价以低市价更为进取，这相信是受到近期市况升温所致，加上楼市小阳春经已提早来临，促使发展商开价更见进取及积极，目前市场上已经有3个新盘开价，并即将有多个新盘陆续推出应市，部分更表明会采取招标策略，亦可测试出准买家的出价，应可考验到新盘的购买力。

　　事实上，从过去一周各大发展商推盘步伐来看，包括上载楼书或开价策略等，正正反映新盘的开价较以往进取，尤其面对月内将有更多新盘加入战场，连同外围战火的等因素，发展商推盘仍采取贴市价抢攻，预期可测试出市场准买家的承接力。

张日强

