大行晨报 - 纽元显现双顶形态 酝酿调整压力｜大行晨报

美国ADP民间就业报告显示2月新增岗位6.3万个，超出市场预期，并创下近期最大单月增幅；ISM非制造业PMI跃升至56.1，创3年半以来最高水准。数据强化市场对美国联储局维持高利率的预期，CME FedWatch Tool显示6月降息概率已降至约35%，美联储官员虽然强调伊朗冲突并未根本改变货币政策路径，但投资者更关注能源价格飙升对全球通胀的长期推升作用。



中东局势持续恶化，周三美国海军一艘潜艇在斯里兰卡附近海域对伊朗军舰发动致命打击，进一步加剧霍尔木兹海峡的封锁危机。该海峡作为全球约五分一油气运输的咽喉要道，目前已连续多日中断航运，导致能源价格剧烈波动并引发国际市场高度警觉。美元周三回落，《纽约时报》报道称，伊朗情报部已向美国中央情报局传达愿意探讨结束战争的谈判意愿，引发投资者减持避险资产，对中东冲突可能比最初担忧的更短暂的预期升温。消息提振了整体风险情绪，令美元承压。



纽元兑美元走势，技术图表所见，1月底在0.61关口遇阻力后，汇价正缓步走低，目前已见呈一组双顶形态，两个顶部分别为1月29日高位0.6094及2月12日高位0.6077；再者，RSI及随机指数正在回落下行，10天平均线下破25天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑预料在100天平均线0.5820，其后则看0.5780及0.57，以至参考0.5610水准。阻力位料为25天平均线0.60及0.6080，去年7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62关口。



欧罗兑美元本周二低位1.1530，为去年11月底以来最低点。整体走势自1月下旬以处于下降通道内运行。原先技术图表见过去一周多时间欧罗窄幅横盘，而本周一明确下破1.1740的底部，200天平均线亦已在周二失守，估计欧罗仍会延续1月底以来的下行格局，关键支持直指1.1470及1.1500区域，在去年11月两度探试这关口而稳妥守住，因此，若后市失守此区恐防将引发较大规模的延伸跌势。之后将会看至1.14及1.1340，进一步料为1.12水准。上方阻力回看200天平均线1.1670及1.1710，较大阻力预估在25天平均线1.18及1.1930。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

