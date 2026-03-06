大行晨报 - 人民币后市仍可看高一线｜大行晨报

美国供应管理学会（ISM）报告显示，美国2月制造业连续第二个月扩张，美国前财长耶伦表示，伊朗战争将对美国的经济和通胀产生影响，美联储可能会比之前更倾向于按兵不动。摩根大通CEO戴蒙警告通胀可能比预想的要高。另一边厢，中国第十四届全国人大四次会议本周四于北京召开。内地去年经济增长达到政府目标，全年国内生产总值（GDP）达到140.19万亿元人民币，按年增长5%。单计去年第四季度增长4.5%，符合市场预期。总理李强于本次会议上作政府工作报告时，将2026年内地经济增长目标定为4.5%至5%。李强又称，今年赤字率暂定为4%左右，赤字规模约5.89万亿元人民币，比上年增加2300亿。



我们曾于今年1月20日本刊专栏提醒投资者，避险情绪升温下，人民币有望反弹，美元兑离岸人民币目标价为约6.9水平。近一个多月来，离岸人币走势完全符合我们预期，美元兑离岸人民币今年2月12日盘中失守6.9水平，小幅整固后并一度于2月26日盘中低见6.8267，美元兑离岸人民币创2023年4月以来新低。执笔之时，因美伊战争使美元出现小幅反弹，离岸人民币正于6.9水平争持。



我们认为，短线来看，离岸人民币不排除出现小幅回调，美元兑离岸人民币或会再次测试50天线约6.94水平。中长线来看，离岸人民币仍可看高一线。国家统计局公布，1月全国居民消费者物价指数（CPI）按年升0.2%，升幅较上月收窄0.6%，亦逊市场预期的升0.4%。市场憧憬中央政府会继续加大力度刺激经济增长，加上因去年11月中美达成为期一年的贸易休战协议，国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预测上调0.3个百分点至4.5%，以上消息均利好人民币资产，离岸人民币第二季度不排除有望测试6.8水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

