轮商精选 - 欧罗创近4个月低 留意「11059」 | 窝轮热炒特区

环球股市近日均见波动，当中港股于周二曾一度考验25000点关，而日经平均指数同日则跌逾3%。市场继续观望地缘政治风险，以及油价上升对通胀的潜在影响。欧洲央行首席经济学家连恩周二表示，若中东局势持续而能源价格同时继续上升，通胀可能出现明显上行风险，欧罗区经济产出或面临压力；惟冲击幅度取决于冲突的范围与持续时间。



值得留意的是美汇指数周二曾升至99水平，欧罗兑美元同日曾低见1.153水平，创自去年11月以来低位。据彭博技术走势分析指，欧罗兑美元的本周支持位或于1.15水平，阻力位或于1.1929（2月高位），投资者或可参考相关技术水平。



如计划部署反弹可留意欧美购「11059」，行使价1.27，实际杠杆约24.7倍，2026年8月31日到期。如继续看淡欧罗兑美元走势可参考欧美沽「11062」，行使价1.15，实际杠杆约19.7倍，2026年8月31日到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



轮商精选