Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 用家投资客助力 楼宇买卖按月升3.8% | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛好转，楼市小阳春更提早农历新年前来临，楼价连升8个月，按月更上升0.54%，反映楼市已步入升轨，土地注册处最新数据显示，上月楼宇买卖宗数录7924宗，按月上升3.8%，受惠去年银行连环减息的效应，令到更多用家及投资者涌出来，并将资金投放物业市场。

　　土地注册处资料显示，今年2月整体物业注册量录7924宗，较1月份上升3.8%，与去年2月比较，则上升84%。由于今年农历新年延迟至2月，不少买家提早于新春前入市，当时更以新盘及货尾市场最瞩目，上月一手买卖登记量终止3连跌，出现显著弹升，更创下22个月新高，并已连续12个月稳企逾千宗以上。总结2月份一手买卖登记录2523宗，按月急升69%；当时并以新盘及货尾销情最热，包括西沙大盘及将军澳货尾盘等。至于二手市场同样表现不俗，成交量都在近月高水平横行，亦连续11个月维持在逾三千宗水平徘徊。

　　事实上，受惠去年银行连环减息的效应，用家及投资者纷纷涌出来，惟上月新年长假期影响，加上《财政预算案》调高1亿元以上住宅物业印花税的影响，虽然近日中东紧张局势升温，金融市场无可避免受到波动，惟发展商却毋惧战火蔓延，新盘群起出击料对楼市有正面支持，预期在利好及利淡消息下，楼宇买卖宗数应可维持平稳水平。

张日强

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
5小時前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
15小時前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
14小時前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
10小時前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
16小時前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
14小時前
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
06:20
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
影视圈
8小時前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
14小時前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
2小時前
02:11
伊朗局势｜接机家属相拥喜极而泣 苏伟贤田泰安平安回港：返到嚟都舒服啲
突发
7小時前
更多文章
张日强 - 新盘「开战」连环开价力抢客源 | 楼声随笔
纵使外围战火持续蔓延，本港楼市暂未受影响，发展商毋惧战火，按照原先步伐推盘出击，率先推出的新盘包括尖沙咀及粉锦公路两个全新盘，并且采取贴市价策略抢攻，相对以往新盘开价以低市价更为进取，相信是受到近期市况升温所致，加上楼市小阳春已提早来临，发展商亦希望捉紧楼市小阳春的尾巴，乘势开价力抢各路客源。 　　整体楼市气氛已见好转，尤其上周《财政预算案》已尘埃落定，楼市转向更明朗，加上楼市小阳春已提早来
2026-03-04 02:00 HKT
楼声随笔