张日强 - 用家投资客助力 楼宇买卖按月升3.8% | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，楼市小阳春更提早农历新年前来临，楼价连升8个月，按月更上升0.54%，反映楼市已步入升轨，土地注册处最新数据显示，上月楼宇买卖宗数录7924宗，按月上升3.8%，受惠去年银行连环减息的效应，令到更多用家及投资者涌出来，并将资金投放物业市场。



土地注册处资料显示，今年2月整体物业注册量录7924宗，较1月份上升3.8%，与去年2月比较，则上升84%。由于今年农历新年延迟至2月，不少买家提早于新春前入市，当时更以新盘及货尾市场最瞩目，上月一手买卖登记量终止3连跌，出现显著弹升，更创下22个月新高，并已连续12个月稳企逾千宗以上。总结2月份一手买卖登记录2523宗，按月急升69%；当时并以新盘及货尾销情最热，包括西沙大盘及将军澳货尾盘等。至于二手市场同样表现不俗，成交量都在近月高水平横行，亦连续11个月维持在逾三千宗水平徘徊。



事实上，受惠去年银行连环减息的效应，用家及投资者纷纷涌出来，惟上月新年长假期影响，加上《财政预算案》调高1亿元以上住宅物业印花税的影响，虽然近日中东紧张局势升温，金融市场无可避免受到波动，惟发展商却毋惧战火蔓延，新盘群起出击料对楼市有正面支持，预期在利好及利淡消息下，楼宇买卖宗数应可维持平稳水平。



张日强