郭家耀 - 丰盛生活服务目标6.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
4小時前
产经 专栏
　　丰盛生活服务（331）日前公布中期业绩，录得总收入37.77亿元，按年下跌7.7%；股东应占溢利为2.159亿元，按年减少10.6%。集团整体毛利率由去年同期的12.8%上升至13.7%，反映其核心业务的盈利能力及成本控制有所提升。集团宣布派发中期息每股18.9仙，派息比率维持在40.2%水平。业绩回落的主因在于机电工程服务板块处于周期交替。集团期内现金及银行结余达7.63亿元，且维持净现金状况。同时，集团手头未完成合约总额高达151.8亿元，为未来数年的收益提供保障。展望未来，丰盛生活具备多项增长催化剂。香港政府庞大的公私营房屋建设计划及「北部都会区」发展，将为物管及机电板块提供长远需求。此外，澳门娱乐场的翻新工程，以及透过北京新域拓展中国内地保险经纪市场，均为集团注入新动力。丰盛生活凭借多元化的业务组合，健康资产负债表，以及稳定的派息政策，整体基本面强劲，后市展望乐观。目标价6.5元；入巿价5.7元；止蚀价5.2元。

　　笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

郭家耀 - 建滔积层板看27.5元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　建滔积层板（1888）发盈喜，预计去年纯利增长逾80%至23.9亿元，主要受益于覆铜面板及其上游材料的需求旺盛。未来公司将重点扩大低介电玻纤纱和铜箔的生产，以满足高端通讯及AI应用的需求，将为业务带来持续增长动力。入巿价23元，目标价27.5元，止蚀价21元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2026-03-02 02:00 HKT
