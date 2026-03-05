郭家耀 - 丰盛生活服务目标6.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水

丰盛生活服务（331）日前公布中期业绩，录得总收入37.77亿元，按年下跌7.7%；股东应占溢利为2.159亿元，按年减少10.6%。集团整体毛利率由去年同期的12.8%上升至13.7%，反映其核心业务的盈利能力及成本控制有所提升。集团宣布派发中期息每股18.9仙，派息比率维持在40.2%水平。业绩回落的主因在于机电工程服务板块处于周期交替。集团期内现金及银行结余达7.63亿元，且维持净现金状况。同时，集团手头未完成合约总额高达151.8亿元，为未来数年的收益提供保障。展望未来，丰盛生活具备多项增长催化剂。香港政府庞大的公私营房屋建设计划及「北部都会区」发展，将为物管及机电板块提供长远需求。此外，澳门娱乐场的翻新工程，以及透过北京新域拓展中国内地保险经纪市场，均为集团注入新动力。丰盛生活凭借多元化的业务组合，健康资产负债表，以及稳定的派息政策，整体基本面强劲，后市展望乐观。目标价6.5元；入巿价5.7元；止蚀价5.2元。



笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

