大行晨报 - 通胀忧虑延缓减息步伐 美元保持高企｜大行晨报

受中东紧张局势引发的通胀风险重燃影响，美元大幅走强，同时市场下调了对主要央行减息的预期。美汇指数触及三个多月高位99.65。根据联邦基金利率期货市场的定价，市场预期的联储局减息时间已从原先的7月推迟至9月，对今年减息幅度的预期也收窄至46个基点。美国因能源自给率较高且经济数据整体稳健，正日益被视为相对安全的避风港。而欧洲和日本比美国更易受能源成本上涨影响，导致其货币承压。市场原本预期美联储将在年中启动降息以支撑经济，但如今芝加哥商品交易所FedWatch



Tool显示，6月降息25个基点的概率已降至39%左右，全年降息幅度预期从59个基点收窄至46个基点。联储局多位官员公开表示，伊朗战争对通胀与增长的影响尚难评估，但能源冲击的韧性已开始显现。纽约联储与明尼阿波利斯联储官员均强调不确定性上升，货币政策前景趋于模糊。



美元兑加元在1月份汇价未能上破100天平均线，整体上自去年11月以来，汇价走势已呈现一浪低于一浪的格局；估计美元兑加元大有机会再告下行，并且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料见美元跌势加剧；进一步支持料为1.3410关口及1.3360，其后参考100个月平均线1.33以至2023年7年低位1.3176。至于当前阻力料为50天平均线1.3720及1.38，关键指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻，下一级留意1.40关口。



美元兑日圆周二高位157.98，而2月9日高位157.74，其时未能冲破158关口后而展开一轮回挫。目前技术图表见RSI及随机指数正为回落，示意汇价续告回落的机率较高。较近阻力先留意158，下一级看158.50，关键则仍为159.50-160区域。重要支持为156.40，为近一轮升势形成的上升趋向线，破位将更为确立其调整倾向；黄金比率计算，38.2%及50%的调整幅度为155.70及155.10，扩展至61.8%则为154.40。下个关键支撑预估在152.50。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

