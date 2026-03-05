Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 通胀忧虑延缓减息步伐 美元保持高企｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　受中东紧张局势引发的通胀风险重燃影响，美元大幅走强，同时市场下调了对主要央行减息的预期。美汇指数触及三个多月高位99.65。根据联邦基金利率期货市场的定价，市场预期的联储局减息时间已从原先的7月推迟至9月，对今年减息幅度的预期也收窄至46个基点。美国因能源自给率较高且经济数据整体稳健，正日益被视为相对安全的避风港。而欧洲和日本比美国更易受能源成本上涨影响，导致其货币承压。市场原本预期美联储将在年中启动降息以支撑经济，但如今芝加哥商品交易所FedWatch

Tool显示，6月降息25个基点的概率已降至39%左右，全年降息幅度预期从59个基点收窄至46个基点。联储局多位官员公开表示，伊朗战争对通胀与增长的影响尚难评估，但能源冲击的韧性已开始显现。纽约联储与明尼阿波利斯联储官员均强调不确定性上升，货币政策前景趋于模糊。

　　美元兑加元在1月份汇价未能上破100天平均线，整体上自去年11月以来，汇价走势已呈现一浪低于一浪的格局；估计美元兑加元大有机会再告下行，并且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料见美元跌势加剧；进一步支持料为1.3410关口及1.3360，其后参考100个月平均线1.33以至2023年7年低位1.3176。至于当前阻力料为50天平均线1.3720及1.38，关键指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻，下一级留意1.40关口。

　　美元兑日圆周二高位157.98，而2月9日高位157.74，其时未能冲破158关口后而展开一轮回挫。目前技术图表见RSI及随机指数正为回落，示意汇价续告回落的机率较高。较近阻力先留意158，下一级看158.50，关键则仍为159.50-160区域。重要支持为156.40，为近一轮升势形成的上升趋向线，破位将更为确立其调整倾向；黄金比率计算，38.2%及50%的调整幅度为155.70及155.10，扩展至61.8%则为154.40。下个关键支撑预估在152.50。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
5小時前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
15小時前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
14小時前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
10小時前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
16小時前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
14小時前
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
06:20
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
影视圈
8小時前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
14小時前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
2小時前
02:11
伊朗局势｜接机家属相拥喜极而泣 苏伟贤田泰安平安回港：返到嚟都舒服啲
突发
7小時前
更多文章
大行晨报 - 美元短线表现波动｜大行晨报
　　近期受美国与伊朗战事扩大所影响，地缘政治风险急剧升温，原油及黄金等大宗商品价格齐飙。包括纽约联储银行总裁在内的多位联储局官员表示，伊朗战事为货币政策增添新变数，能源价格前景将成为影响通胀的关键因素。美国前财长及前联储局主席亦表示，美国介入伊朗战事将影响美国国内的经济和通胀，从而加重联储局后续货币政策的不确定性，局方现时或更倾向于观望，并不急于下调利率。现时市场仍不确定此次冲突会持续多久，以及后
4小時前
大行晨报
大行晨报 - 警惕油价熊市或仍未完结｜大行晨报
　　美国和以色列于上周六对伊朗发起的大规模打击，力度比去年6月以伊爆发的十二日战争更为激烈，包括最高领袖哈梅内伊在内的众多伊朗高官在袭击当中身亡。伊朗随即展开报复，对以色列及中东多地的美军基地发射多轮飞弹，并且关闭了霍尔木兹海峡。据英国每日邮报报道，美国总统特朗普就与伊朗冲突时间线表示，预计会持续四周的时间。由于全球原油海运量的三分一是经霍尔木兹海峡进行运输，伊朗关闭霍尔木兹海峡将令原油短期供应紧
2026-03-04 02:00 HKT
大行晨报