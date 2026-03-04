朱红 - 腾讯10天线遇阻 吼「26075」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
2小時前
　　据报腾讯云拟在德国法兰克福新增一个云可用区，拟于今年第二季启用，将可满足欧洲地区不断增长的AI及云服务需求，就近为本地客户提供合规、稳定及优质的云服务。腾讯（700）股价一度反弹，惟仍受制于10天线，在511元水平好淡争持。如看好腾讯可留意认购证「26418」，行使价629.38元，实际杠杆9倍，今年8月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「26075」，行使价466.46元，实际杠杆7倍，今年8月到期。

　　券商报告指，预期小米智能手机及电动车业务利润率压力将会加剧，将在未来数季继续成为盈利重大拖累，并对股价构成压力。小米（1810）股价连日下挫，曾跌至31.46元再创年多新低。如看好小米可留意认购证「25383」，行使价49元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

笔者为证监会持牌人
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

朱红 - 小米连日下挫 留意「22825」 | 窝轮热炒特区
　　多间券商下调小米（1810）目标价，预计其第4季经调整净利润将逊于预期，主要受手机销售及毛利率疲弱、营运开支增加，以及投资收入减少所拖累。小米股价连日下挫，曾低见33元创年多以来新低。投资者如看好小米，可留意小米认购证「25383」，行使价49元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。 　　比亚迪（121
2026-03-03 02:00 HKT
