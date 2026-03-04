轮商精选 - 圆汇波动 留意美日「10087」 | 窝轮热炒特区

年初至今，日圆在G10货币中表现相对落后，年内兑美元跌幅仅次于英镑。美元兑日圆周一曾逼近2月9日所创的高位（约157.76水平）。在地缘局势不确定性升温的背景下，日本财务大臣片山皋月周二（3日）表示正以最高警戒关注金融市场波动，并将在必要时采取措施，且会与海外部门保持紧密与灵活的协作；财务大臣同时强调，去年9月的美日联合声明已列出不同的工具应对日圆波动。



日本央行副行长冰见野良三于周一（2日）亦表示关注中东局势，同时没有对3月的议息会议发出任何明确意见。市场对央行本月按兵不动的预期升温。彭博报道指，日本为能源净进口国，约9成原油进口来自中东；报道亦引述日本政府指若能源供应受扰，或透过进口成本影响到物价与经济，惟整体影响仍言之尚早。投资者可观望环球局势对日本通胀及日圆走势的影响。



如看好美元后市及预计日圆将走弱，可注意美日认购证「10087」，行使价160，实际杠杆约19.2倍，今年6月到期。如预计美元将下行及日圆升值，可注意美日认沽证「10085」，行使价145，实际杠杆约19.3倍，今年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



