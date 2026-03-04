陈永陆 - 周大福创建防守性强 | 陆叔讲股

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆
2小時前
周大福创建（659）作为多元化综合企业集团，业务涵盖收费公路、金融服务（包括保险）、物流、建筑及设施管理等领域，主要在香港及中国内地运营。集团业务布局均衡，核心贡献来自收费公路及金融服务（如周大福人寿），这些领域受宏观波动影响较小，提供可预测现金流。

　　集团2026财年中期报告显示渐进增长，财务基础稳固，连续两年维持信用评级A+。期内，营业利润按年升3%至23亿元，虽然略低于市场预期，但经调整后的中期息派0.28元，按年上升3%，高于市场预期。相比地产股或消费股，多元化减低单一行业风险，尤其在内地经济复苏阶段，物流及基建业务有望受益政策支持。然而，美国伊朗战事带来额外挑战：伊朗关闭霍尔木兹海峡导致全球油价急升，可能推高集团物流及运输成本，短期影响公路和物流板块盈利，但集团的金融服务则受益于风险溢价上升，整体可平衡其中风险。

财务稳固 高息吸引

　　值得留意是，周大福创建未来的流动性将继续得到改善，2026年3月9日将新纳入股票互联互通南向交易名单，日后可成为南向资金追逐高息机会。事实上，现时集团公允价值估计达13.22港元，显示市场可能低估其内在价值。这种估值折扣源于多元化业务的现金流稳定性，适合在利率环境不确定时配置。即使考虑美国伊朗战事引发的市场波动，该股的防御属性仍使其在同类股中相对吸引。

　　目前周大福创建的交易价格较该行估算的资产净值折让约34%，但预期此折让将收窄至29%，即高于十年平均值一个标准差，这得益于基本面改善，以及约7%股息率吸引南向投资者兴趣增加。事实上，集团中期股息每股0.28港元，渐进式派息政策，可吸引喜欢收息的投资者。这水平在港股中属高息类别，远高于恒生指数平均收益率。集团中期业绩显示经常性利润稳定，EPS达0.49港元，支撑持续派息能力。在低增长环境下，高股息提供下行保护，历史上该股Beta值较低（约0.4），波动性小于大市。战事因素可能短期压抑股价，但高股息可作缓冲，维持长期持有吸引力，建议可在股价调整时吸纳。

