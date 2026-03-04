张日强 - 新盘「开战」连环开价力抢客源 | 楼声随笔

纵使外围战火持续蔓延，本港楼市暂未受影响，发展商毋惧战火，按照原先步伐推盘出击，率先推出的新盘包括尖沙咀及粉锦公路两个全新盘，并且采取贴市价策略抢攻，相对以往新盘开价以低市价更为进取，相信是受到近期市况升温所致，加上楼市小阳春已提早来临，发展商亦希望捉紧楼市小阳春的尾巴，乘势开价力抢各路客源。



整体楼市气氛已见好转，尤其上周《财政预算案》已尘埃落定，楼市转向更明朗，加上楼市小阳春已提早来临，发展商亦希望捉紧楼市上升的优势，加快旗下新盘推售步伐，继上周多个新盘先后上载楼书后，两个新盘率先开价，并采取贴市价出击，其中尖沙咀新盘每呎开价2.1万，最低入场价约401万，由于同区新盘供应较少，加上属长楼花期，故推出低首期付款优惠，力吸用家及投资者。发展商亦推出专为洽购全层的大手投资客提供优惠，相信有助楼盘的销情。另外，粉锦公路新盘亦乘势抢攻，每呎开价1.39万，最低入场价约368万，同样地区内新盘供应较少，加上该盘接近现楼，邻近交通配套完善，往返内地方便，除可吸纳上车用家外，料可吸纳中港两地投资客源。



事实上，虽然外围战火持续升温，惟暂时仍未有对本港楼市造成影响，除上述两盘外，周内将有多个新盘鱼贯登场及开价，3月新盘群起围城已成定局，预期将可掀起新盘大战。



张日强