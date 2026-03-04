Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘「开战」连环开价力抢客源 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

纵使外围战火持续蔓延，本港楼市暂未受影响，发展商毋惧战火，按照原先步伐推盘出击，率先推出的新盘包括尖沙咀及粉锦公路两个全新盘，并且采取贴市价策略抢攻，相对以往新盘开价以低市价更为进取，相信是受到近期市况升温所致，加上楼市小阳春已提早来临，发展商亦希望捉紧楼市小阳春的尾巴，乘势开价力抢各路客源。

　　整体楼市气氛已见好转，尤其上周《财政预算案》已尘埃落定，楼市转向更明朗，加上楼市小阳春已提早来临，发展商亦希望捉紧楼市上升的优势，加快旗下新盘推售步伐，继上周多个新盘先后上载楼书后，两个新盘率先开价，并采取贴市价出击，其中尖沙咀新盘每呎开价2.1万，最低入场价约401万，由于同区新盘供应较少，加上属长楼花期，故推出低首期付款优惠，力吸用家及投资者。发展商亦推出专为洽购全层的大手投资客提供优惠，相信有助楼盘的销情。另外，粉锦公路新盘亦乘势抢攻，每呎开价1.39万，最低入场价约368万，同样地区内新盘供应较少，加上该盘接近现楼，邻近交通配套完善，往返内地方便，除可吸纳上车用家外，料可吸纳中港两地投资客源。

　　事实上，虽然外围战火持续升温，惟暂时仍未有对本港楼市造成影响，除上述两盘外，周内将有多个新盘鱼贯登场及开价，3月新盘群起围城已成定局，预期将可掀起新盘大战。

张日强

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
14小時前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
11小時前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
5小時前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
8小時前
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
社会
6小時前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
14小時前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
10小時前
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
10:35
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
影视圈
10小時前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
5小時前
更多文章
张日强 - 毋惧外围战火 新盘连环出击掀激战 | 楼声随笔
外围战火连连，金融市场难免大受影响，昨日股市大幅下挫，惟本港基调向好，整体楼市气氛仍算稳定，新盘及二手楼市场表现不俗，就以过去的周六日新盘销逾百伙的成绩来看，楼市初步未有造成影响，发展商将会按照推盘步伐起动，继上周有4个新盘上载楼书并计划于月内开价及推售后，昨日再有新盘接连上载楼书及为楼盘命名，并部署于月内抢攻推售，预期新盘连环出击势掀起激战。 　　中东掀起战火漫漫，全球金融市场亦受到影响，
2026-03-03 02:00 HKT
楼声随笔