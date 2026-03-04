大行晨报 - 美伊冲突未见降温 美元持续强势｜大行晨报

美元指数周一显著走高，创7个月以来最大单日涨幅，美元指数升见98.70水准上方，为1月22日以来最高。美国与以色列对伊朗发动空袭，避险资金流入美元；美国国债市场能吸纳大规模避险资金，加之美国作为净能源出口国可有效抵御油价暴涨冲击，共同推高美元需求。通胀预期的快速上行正在重塑市场对美联储货币政策的预期。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场对美联储6月降息的预期已从冲突前的57%降至45%。



英镑兑美元周一下挫，美伊冲突引发的避险情绪，美元获见支撑，英镑兑美元曾一度低见1.3314。此外，英格兰北部的地方选举削弱了首相施纪贤在工党内的地位，引发了他可能被替换的猜测。从图表走势而言，英镑兑美元于2月以来持续走低，上月中下破三角形态底部，技术上洐生较激烈的调整压力。此外，10天平均线刚下破25天平均线，亦示意着英镑兑美元中短期仍呈偏软发展。预计支持位仍会关注1.3360及1.33，进一步看至1.3170及1.30关口。阻力位回看1.35及50天平均线1.3540，较大阻力预料为及25天平均线1.3615及1.3720水平。



澳洲央行总裁布洛克周二表示，鉴于通胀预期存在失控风险，且中东冲突可能引发供应冲击，央行可能在3月会议上再次加息，市场不应排除这一可能性；她强调委员会将积极评估是否需要加快政策收紧步伐，未必会等到4月通胀资料公布后再行动。目前市场对本月加息25个基点的定价仅为27%，但已完全消化5月加息至4.1%的预期。尽管澳洲作为净能源出口国能为经济提供缓冲，但布洛克警告，若全球能源价格持续上涨，可能拖累消费需求和经济增长，同时推升通胀压力。市场正关注周三将公布的第4季GDP数据。



至于澳元兑美元走势，技术图表所见，近日汇价多番在0.71水准附近遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域稍呈回调，预料澳元兑美元正酝酿着回吐压力。当前较近支持先会参考25天平均线0.7055及0.70，再而看至0.6860及



0.6760，关键指向0.67水准。至于阻力参考0.7150以至0.7280，较大阻力料为0.74及0.75水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

