大行晨报 - 美伊冲突未见降温 美元持续强势｜大行晨报

2小時前
　　美元指数周一显著走高，创7个月以来最大单日涨幅，美元指数升见98.70水准上方，为1月22日以来最高。美国与以色列对伊朗发动空袭，避险资金流入美元；美国国债市场能吸纳大规模避险资金，加之美国作为净能源出口国可有效抵御油价暴涨冲击，共同推高美元需求。通胀预期的快速上行正在重塑市场对美联储货币政策的预期。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场对美联储6月降息的预期已从冲突前的57%降至45%。

　　英镑兑美元周一下挫，美伊冲突引发的避险情绪，美元获见支撑，英镑兑美元曾一度低见1.3314。此外，英格兰北部的地方选举削弱了首相施纪贤在工党内的地位，引发了他可能被替换的猜测。从图表走势而言，英镑兑美元于2月以来持续走低，上月中下破三角形态底部，技术上洐生较激烈的调整压力。此外，10天平均线刚下破25天平均线，亦示意着英镑兑美元中短期仍呈偏软发展。预计支持位仍会关注1.3360及1.33，进一步看至1.3170及1.30关口。阻力位回看1.35及50天平均线1.3540，较大阻力预料为及25天平均线1.3615及1.3720水平。

　　澳洲央行总裁布洛克周二表示，鉴于通胀预期存在失控风险，且中东冲突可能引发供应冲击，央行可能在3月会议上再次加息，市场不应排除这一可能性；她强调委员会将积极评估是否需要加快政策收紧步伐，未必会等到4月通胀资料公布后再行动。目前市场对本月加息25个基点的定价仅为27%，但已完全消化5月加息至4.1%的预期。尽管澳洲作为净能源出口国能为经济提供缓冲，但布洛克警告，若全球能源价格持续上涨，可能拖累消费需求和经济增长，同时推升通胀压力。市场正关注周三将公布的第4季GDP数据。

　　至于澳元兑美元走势，技术图表所见，近日汇价多番在0.71水准附近遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域稍呈回调，预料澳元兑美元正酝酿着回吐压力。当前较近支持先会参考25天平均线0.7055及0.70，再而看至0.6860及

0.6760，关键指向0.67水准。至于阻力参考0.7150以至0.7280，较大阻力料为0.74及0.75水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

大行晨报 - 警惕油价熊市或仍未完结｜大行晨报
　　美国和以色列于上周六对伊朗发起的大规模打击，力度比去年6月以伊爆发的十二日战争更为激烈，包括最高领袖哈梅内伊在内的众多伊朗高官在袭击当中身亡。伊朗随即展开报复，对以色列及中东多地的美军基地发射多轮飞弹，并且关闭了霍尔木兹海峡。据英国每日邮报报道，美国总统特朗普就与伊朗冲突时间线表示，预计会持续四周的时间。由于全球原油海运量的三分一是经霍尔木兹海峡进行运输，伊朗关闭霍尔木兹海峡将令原油短期供应紧
2小時前
大行晨报
大行晨报 - 澳元短线仍可买入｜大行晨报
　　美国最新首次申请失业救济人数增幅低于预期，数据或表明美国经济数据出现改善。美国劳工部公布，截至2月21日当周，首次申领失业救济金人数21.2万人，按周增加4000人，市场预期为21.6万人。今个星期美国将公布2月非农就业数据，市场预计美国2月失业率将微升至4.4%，非农就业职位将增长6万份，较前值或有所回落。执笔之时美汇指数正于98.4水平附近整固，自1月中旬以来首次升穿50天线上方。
2026-03-03 02:00 HKT
大行晨报