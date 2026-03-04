Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 警惕油价熊市或仍未完结｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国和以色列于上周六对伊朗发起的大规模打击，力度比去年6月以伊爆发的十二日战争更为激烈，包括最高领袖哈梅内伊在内的众多伊朗高官在袭击当中身亡。伊朗随即展开报复，对以色列及中东多地的美军基地发射多轮飞弹，并且关闭了霍尔木兹海峡。据英国每日邮报报道，美国总统特朗普就与伊朗冲突时间线表示，预计会持续四周的时间。由于全球原油海运量的三分一是经霍尔木兹海峡进行运输，伊朗关闭霍尔木兹海峡将令原油短期供应紧张。油价随即就迎来一轮大幅波动，纽约期油周一裂口高开后升幅收窄，盘中一度高见每桶75.33美元，创下去年6月以来的新高，不过收市后稍有回落，执笔之时正于每桶73.22美元上落。

　　笔者认为油价短线有机会反弹，但反弹后升势未必能持续。首先，技术上来看，油价自2022年中下旬以来，形成了一道长期下降通道轨，尽管伊朗与以色列和美国在去年已爆发冲突，但油价均未升穿下降通道轨顶部。在今次美伊冲突爆发之前，纽约期油价格曾于250天线约每桶63至65美元见支持。战争开始后，受伊朗关闭霍尔木兹海峡运输通道影响，市场忧虑短期将影响环球市场原油供应，油价一度飙高至每桶75美元水平之上。惟长线来看，由于石油出口国组织及盟友（OPEC+）代表，在原则上表示同意4月增产石油，以沙特和俄罗斯为首的关键成员国表示，将每日石油增产20.6万桶，若战事能符合预期早日结束，油价长线供应恢复后，油价走势预料将会继续偏软。除非纽约期油突破每桶80美元以上，油价才有机会走出过去两年的熊市走势。因此，我们暂时维持对纽约期油中性偏淡的看法不变，预计纽约期油短线将于每桶73至75美元水平徘徊。

光大证券国际产品开发及零售研究部

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
14小時前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
11小時前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
5小時前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
8小時前
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
社会
6小時前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
14小時前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
10小時前
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
10:35
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
影视圈
10小時前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
5小時前
更多文章
大行晨报 - 美伊冲突未见降温 美元持续强势｜大行晨报
　　美元指数周一显著走高，创7个月以来最大单日涨幅，美元指数升见98.70水准上方，为1月22日以来最高。美国与以色列对伊朗发动空袭，避险资金流入美元；美国国债市场能吸纳大规模避险资金，加之美国作为净能源出口国可有效抵御油价暴涨冲击，共同推高美元需求。通胀预期的快速上行正在重塑市场对美联储货币政策的预期。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场对美联储6月降息的预期已从冲突前的57%降至45
2小時前
大行晨报