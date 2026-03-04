大行晨报 - 警惕油价熊市或仍未完结｜大行晨报

美国和以色列于上周六对伊朗发起的大规模打击，力度比去年6月以伊爆发的十二日战争更为激烈，包括最高领袖哈梅内伊在内的众多伊朗高官在袭击当中身亡。伊朗随即展开报复，对以色列及中东多地的美军基地发射多轮飞弹，并且关闭了霍尔木兹海峡。据英国每日邮报报道，美国总统特朗普就与伊朗冲突时间线表示，预计会持续四周的时间。由于全球原油海运量的三分一是经霍尔木兹海峡进行运输，伊朗关闭霍尔木兹海峡将令原油短期供应紧张。油价随即就迎来一轮大幅波动，纽约期油周一裂口高开后升幅收窄，盘中一度高见每桶75.33美元，创下去年6月以来的新高，不过收市后稍有回落，执笔之时正于每桶73.22美元上落。



笔者认为油价短线有机会反弹，但反弹后升势未必能持续。首先，技术上来看，油价自2022年中下旬以来，形成了一道长期下降通道轨，尽管伊朗与以色列和美国在去年已爆发冲突，但油价均未升穿下降通道轨顶部。在今次美伊冲突爆发之前，纽约期油价格曾于250天线约每桶63至65美元见支持。战争开始后，受伊朗关闭霍尔木兹海峡运输通道影响，市场忧虑短期将影响环球市场原油供应，油价一度飙高至每桶75美元水平之上。惟长线来看，由于石油出口国组织及盟友（OPEC+）代表，在原则上表示同意4月增产石油，以沙特和俄罗斯为首的关键成员国表示，将每日石油增产20.6万桶，若战事能符合预期早日结束，油价长线供应恢复后，油价走势预料将会继续偏软。除非纽约期油突破每桶80美元以上，油价才有机会走出过去两年的熊市走势。因此，我们暂时维持对纽约期油中性偏淡的看法不变，预计纽约期油短线将于每桶73至75美元水平徘徊。



光大证券国际产品开发及零售研究部