Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 万洲增长潜力值期待 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　万洲国际（288）价值核心在于其横跨中国、美国及欧洲的综合供应链，能有效分散单一市场风险。更重要的是，集团正处于盈利波动性降低的结构性转折点：一方面受惠于美国生猪价格趋稳，提供更可预测的成本环境；另一方面，业务策略明显向高利润的包装肉制品倾斜，近期旗下史密斯菲尔德以4.5亿美元收购标志性热狗品牌Nathan's Famous，正是此战略的具体体现，不仅强化了产品组合，更预期在两年内实现900万美元的年度成本协同效应。包装肉销量可能温和增长，猪肉相比牛肉仍是一种更实惠的蛋白质来源；而定价能力、产品组合优化以及持续的效率提升，可能推动营业利润实现中单位数增长。随着集团逐步优化业务结构，将能提升股东回报的透明度。预测2025及2026年每股盈利将按年增长7%及4%，在港股消费板块复苏及政策支持内需的背景下，万洲国际凭借其全球布局与品牌矩阵，未来估值修复与增长潜力值得期待。目标价12元，止蚀价9.1元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
19分鐘前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
14小時前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
11小時前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
20小時前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
17小時前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
16小時前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
12小時前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
2026-03-02 09:00 HKT
更多文章
邓声兴 - 药明生物上望45元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　药明生物（2269）近期发布的2025年盈喜，全年收益增长约16.7%至217.9亿元人民币，毛利率大幅提升5个百分点至46%，股东应占利润飙升46.3%，远超市场预期。公司前瞻性的业务布局，其整合能力ADC（抗体偶联药物）及双抗平台已成最强增长引擎。目标价45元，止蚀价37元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析师 协会主席 笔者为证监会持牌人 邓声兴
2026-03-02 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水