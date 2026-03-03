邓声兴 - 万洲增长潜力值期待 | 开工前落盘/头条名家本周心水

万洲国际（288）价值核心在于其横跨中国、美国及欧洲的综合供应链，能有效分散单一市场风险。更重要的是，集团正处于盈利波动性降低的结构性转折点：一方面受惠于美国生猪价格趋稳，提供更可预测的成本环境；另一方面，业务策略明显向高利润的包装肉制品倾斜，近期旗下史密斯菲尔德以4.5亿美元收购标志性热狗品牌Nathan's Famous，正是此战略的具体体现，不仅强化了产品组合，更预期在两年内实现900万美元的年度成本协同效应。包装肉销量可能温和增长，猪肉相比牛肉仍是一种更实惠的蛋白质来源；而定价能力、产品组合优化以及持续的效率提升，可能推动营业利润实现中单位数增长。随着集团逐步优化业务结构，将能提升股东回报的透明度。预测2025及2026年每股盈利将按年增长7%及4%，在港股消费板块复苏及政策支持内需的背景下，万洲国际凭借其全球布局与品牌矩阵，未来估值修复与增长潜力值得期待。目标价12元，止蚀价9.1元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴