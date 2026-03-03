朱红 - 小米连日下挫 留意「22825」 | 窝轮热炒特区

多间券商下调小米（1810）目标价，预计其第4季经调整净利润将逊于预期，主要受手机销售及毛利率疲弱、营运开支增加，以及投资收入减少所拖累。小米股价连日下挫，曾低见33元创年多以来新低。投资者如看好小米，可留意小米认购证「25383」，行使价49元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



比亚迪（1211）公布2月销量约19万辆，按年及按月均录得下跌，期内出口新能源汽车合计逾10万辆，按年升50%且占销量逾半。比亚迪股价逆市向好，升至100元附近。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「24068」，行使价72.11元，实际杠杆8倍，今年7月到期。



美国及以色列对伊朗进行军事打击，伊朗发射多轮导弹回应，市场避险情绪急升，环球股市普遍下挫。恒指曾跌逾700点低见25882点，创两个月新低。如看好恒指，可留意恒指牛证「64015」，收回价25750点，实际杠杆50倍，28年8月到期；或可留意恒指牛证「63488」，收回价25595点，实际杠杆46倍，28年8月到期。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊证「66631」，收回价26750点，28年4月到期；或可留意熊证「65609」，收回价26805点，实际杠杆30倍，28年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红