张日强 - 毋惧外围战火 新盘连环出击掀激战 | 楼声随笔

外围战火连连，金融市场难免大受影响，昨日股市大幅下挫，惟本港基调向好，整体楼市气氛仍算稳定，新盘及二手楼市场表现不俗，就以过去的周六日新盘销逾百伙的成绩来看，楼市初步未有造成影响，发展商将会按照推盘步伐起动，继上周有4个新盘上载楼书并计划于月内开价及推售后，昨日再有新盘接连上载楼书及为楼盘命名，并部署于月内抢攻推售，预期新盘连环出击势掀起激战。



中东掀起战火漫漫，全球金融市场亦受到影响，昨日港股亦受到战火所波及，全日下挫570点，惟本港基调仍然向好，整体楼市气氛仍算稳定，从刚过去的周六日楼市表现来看，新盘销情亦算理想，2日累沽逾百伙的成绩，反映楼市相对稳定。发展商亦部署月内全面推盘应市，继上周有4个新盘率先上载楼书后（部署极短期内开价并于月内开售），昨日再有新盘上载楼书及为楼盘命名，并且计划于月内开价及推售，保守估计月内将有最少6个新盘推出应市，初步来看，中东战火似乎未有对推盘造成影响，相信发展商将按照月内推盘步伐。



事实上，中东战火持续蔓延，无疑对全球金融市场有一定影响，股市下跌更是无可避免，惟对楼市暂未造成影响，刚过去的周六日楼市表现稳定，发展商推盘步伐未有改变，目前最少已有6个新盘部署开价及推售，预期月内将可掀起新一轮的大战。



张日强