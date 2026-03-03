Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 毋惧外围战火 新盘连环出击掀激战 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

外围战火连连，金融市场难免大受影响，昨日股市大幅下挫，惟本港基调向好，整体楼市气氛仍算稳定，新盘及二手楼市场表现不俗，就以过去的周六日新盘销逾百伙的成绩来看，楼市初步未有造成影响，发展商将会按照推盘步伐起动，继上周有4个新盘上载楼书并计划于月内开价及推售后，昨日再有新盘接连上载楼书及为楼盘命名，并部署于月内抢攻推售，预期新盘连环出击势掀起激战。

　　中东掀起战火漫漫，全球金融市场亦受到影响，昨日港股亦受到战火所波及，全日下挫570点，惟本港基调仍然向好，整体楼市气氛仍算稳定，从刚过去的周六日楼市表现来看，新盘销情亦算理想，2日累沽逾百伙的成绩，反映楼市相对稳定。发展商亦部署月内全面推盘应市，继上周有4个新盘率先上载楼书后（部署极短期内开价并于月内开售），昨日再有新盘上载楼书及为楼盘命名，并且计划于月内开价及推售，保守估计月内将有最少6个新盘推出应市，初步来看，中东战火似乎未有对推盘造成影响，相信发展商将按照月内推盘步伐。

　　事实上，中东战火持续蔓延，无疑对全球金融市场有一定影响，股市下跌更是无可避免，惟对楼市暂未造成影响，刚过去的周六日楼市表现稳定，发展商推盘步伐未有改变，目前最少已有6个新盘部署开价及推售，预期月内将可掀起新一轮的大战。

张日强

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
18分鐘前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
14小時前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
11小時前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
20小時前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
17小時前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
16小時前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
12小時前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
2026-03-02 09:00 HKT
更多文章
张日强 - 新盘摩拳擦掌3月群起围城 | 楼声随笔
整体楼市气氛好转，上周《财政预算案》更成为市场焦点，当局除了向1亿元以上大额豪宅调升印花税至6.5%新措施外（相信对整体楼市影响轻微），其余对楼市着墨不多，发展商见市况升温，随即加快推盘步伐，目前市场上最少已有5至6个新盘可于本月齐齐抢攻，各大发展商已摩拳擦掌密密部署推盘大计，料3月新盘群起围城已成必定事实，预期将可掀起新一轮的群盘大混战。 周内新盘陆续登场 　　《财政预算案》上周已正式公
2026-03-02 02:00 HKT
楼声随笔