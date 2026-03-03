大行晨报 - 规避中东局势风险 美元走势持稳｜大行晨报

美元周一显著走高，中东局势升级引发的避险需求与能源供应担忧，美元指数升见98.50水平，而美国10年期国债收益率一度创11个月新低，此外，油价上涨亦可能支撑美元走势，至于欧罗区高度依赖原油进口，这将恶化其贸易条件。欧罗兑美元周一下跌至1.17水平附近。除了美伊冲突的进展受到关注，本周亦要留意多项美国重要经济数据公布，包括ADP、一周初领失业援助人数、以及周五的美国就业报告。若数据显现韧性，可能强化美联储维持高利率的预期。



欧罗兑美元自1月份大幅上扬后，来到2月份波幅正逐步收窄，而且较明显的是波动区域正一直下移，并形成一道下降趋向线至今位于1.18水准，连同25天平均线1.1840将可作为一重要参考，若继续可持稳其上，或可望扭转近期的疲弱态势；延伸位置料为1.1930及1.20关口。鉴于RSI及随机指数亦稍微向上，较大机率欧罗似乎正处于筑底阶段，积蓄新一波上升动能。下方会以1.1720为短期支撑依据，倘若后市意外下破，则估计欧罗仍会延续这段弱势下行趋势，其后可看至100天平均线1.1695及1.16，进一步看至250天平均线1.1560及1.15关口。



纽元兑美元走势，技术图表所见，1月底在0.61关口遇阻力后，汇价正缓步走低，目前已见呈一组双顶形态，两个顶部分别为1月29日高位0.6094及2月12日高位0.6077；再者，RSI及随机指数正在回落下行，10天平均线下破25天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑先会回看0.5930及200天平均线0.5870，其后则看0.58及0.57，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.6080，去年7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62以至0.64关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

