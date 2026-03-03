Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳元短线仍可买入｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国最新首次申请失业救济人数增幅低于预期，数据或表明美国经济数据出现改善。美国劳工部公布，截至2月21日当周，首次申领失业救济金人数21.2万人，按周增加4000人，市场预期为21.6万人。今个星期美国将公布2月非农就业数据，市场预计美国2月失业率将微升至4.4%，非农就业职位将增长6万份，较前值或有所回落。执笔之时美汇指数正于98.4水平附近整固，自1月中旬以来首次升穿50天线上方。

关注澳洲经济数据

　　澳洲第四季薪资物价指数按年升3.4%，按季则升0.8%，两者均符合市场预期。最新公布的数据显示，澳洲就业市场放缓但经济表现仍然强劲。1月份就业人数较前月增加17800人，略低于市场预期的2万人，期内失业率维持在4.1%不变，亦好过市场预期的4.2%。受家庭消费增长带动，澳洲第三季经济稳定增长，按季升0.4%，按年则上升2.1%。按年增速虽略低于预期，但仍创下2023年中期以来最快增速。澳洲将于今周公布去年第四季经济数据，投资者亦可关注。

　　澳洲央行2月议息会议宣布加息0.25厘，将利率上调至3.85厘，结果符合市场预期，亦是2023年11月以来再度加息。央行称去年下半年以来通胀压力显著，会议纪录显示，官员认为通胀和经济存在双向风险，将根据后续数据判断政策走向。澳洲央行重启加息周期，消息令到澳元兑美元创下2023年2月以来的新高，执笔之时受美元反弹影响，澳元兑美元正于0.705水平附近横行，但日线图技术指标仍然未见超买。笔者认为澳元短线仍可买入，初步目标价为0.72水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
18分鐘前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
14小時前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
11小時前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
20小時前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
17小時前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
16小時前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
12小時前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
2026-03-02 09:00 HKT
更多文章
大行晨报 - 规避中东局势风险 美元走势持稳｜大行晨报
　　美元周一显著走高，中东局势升级引发的避险需求与能源供应担忧，美元指数升见98.50水平，而美国10年期国债收益率一度创11个月新低，此外，油价上涨亦可能支撑美元走势，至于欧罗区高度依赖原油进口，这将恶化其贸易条件。欧罗兑美元周一下跌至1.17水平附近。除了美伊冲突的进展受到关注，本周亦要留意多项美国重要经济数据公布，包括ADP、一周初领失业援助人数、以及周五的美国就业报告。若数据显现韧性，可能
7小時前
大行晨报