大行晨报 - 澳元短线仍可买入｜大行晨报

美国最新首次申请失业救济人数增幅低于预期，数据或表明美国经济数据出现改善。美国劳工部公布，截至2月21日当周，首次申领失业救济金人数21.2万人，按周增加4000人，市场预期为21.6万人。今个星期美国将公布2月非农就业数据，市场预计美国2月失业率将微升至4.4%，非农就业职位将增长6万份，较前值或有所回落。执笔之时美汇指数正于98.4水平附近整固，自1月中旬以来首次升穿50天线上方。



关注澳洲经济数据



澳洲第四季薪资物价指数按年升3.4%，按季则升0.8%，两者均符合市场预期。最新公布的数据显示，澳洲就业市场放缓但经济表现仍然强劲。1月份就业人数较前月增加17800人，略低于市场预期的2万人，期内失业率维持在4.1%不变，亦好过市场预期的4.2%。受家庭消费增长带动，澳洲第三季经济稳定增长，按季升0.4%，按年则上升2.1%。按年增速虽略低于预期，但仍创下2023年中期以来最快增速。澳洲将于今周公布去年第四季经济数据，投资者亦可关注。



澳洲央行2月议息会议宣布加息0.25厘，将利率上调至3.85厘，结果符合市场预期，亦是2023年11月以来再度加息。央行称去年下半年以来通胀压力显著，会议纪录显示，官员认为通胀和经济存在双向风险，将根据后续数据判断政策走向。澳洲央行重启加息周期，消息令到澳元兑美元创下2023年2月以来的新高，执笔之时受美元反弹影响，澳元兑美元正于0.705水平附近横行，但日线图技术指标仍然未见超买。笔者认为澳元短线仍可买入，初步目标价为0.72水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

