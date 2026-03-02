朱红 - 小米偏软 留意「26045」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
11小時前
　　小米汽车数据显示今年春节假期小米汽车车主累计共行驶里程逾4.05亿公里，最长行驶里程10,718公里；辅助驾驶总里程1亿公里，单日最长使用1819.6公里。小米（1810）股价持续偏软，跌至35元水平好淡争持。投资者如看好小米可留意认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆7倍，今年7月到期；相反，如看淡小米可留意认沽证「26045」，行使价28.16元，实际杠杆5倍，今年8月到期。

　　券商研报指港交所（388）第4季业绩优于预期，并预期投资者对新股需求强劲，料港交所将进一步完善上市规则以提升竞争力，包括可能优化同股不同权上市制度。港交所表现靠稳，续沿20天线约419元水平整固。如看好港交所可留意认购证「26204」，行使价539.38元，实际杠杆7倍，今年11月到期。如看淡港交所可留意认沽证「21944」，行使价359.8元，实际杠杆11倍，今年6月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。

