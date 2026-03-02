轮商精选 - 离岸人币回落 部署「11010」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　人民银行上周五（27日）宣布由3月2日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率由20%减至零。彭博报道指这项政策调整或有助降低企业进行汇率对冲的成本，市场预期理论上可能增加远期售汇的吸引力。这次政策调整或反映当前汇率受到多重因素交互作用，包括政策工具的运用、市场供求变化、外部环境演变以及季节性因素等。人民银行在最近的货币政策例会纪录中，亦强调保持人民币汇率需在合理均衡水平上的基本稳定，市场观望这次政策调整的影响。

　　彭博数据指出政策公布同日，人民币兑美元中间价持平在6.9228兑1美元，较市场预期偏弱793个点子，创2018年以来最大偏差，离岸人民币则回落约0.13%。如投资者欲吸纳好仓可参考人港认购证「11010」，行使价1.16港元，实际杠杆21倍，今年6月到期；如认为后市仍有下跌空间可注意人港认沽证「11008」，行使价1.05港元，实际杠杆29.8倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部 

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

