伍一山 - 恒指宜守稳20周线支持 | 有钱图

有钱图
有钱图
伍一山
11小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

2月最后一个交易日港股反复上扬，恒指上周五高开66点至26447点，午后攀至全日高位26701点，升320点，收市报26630点，升249点，全日成交金额增至2884亿元。

　　恒指一周累升217点，阴阳烛近似陀螺，仍然是争持待变。周线技术指标偏弱，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI反弹至55.06。保历加通道横行，维持上落市格局。2月份恒指累跌756点，于大阳烛后以阴烛回调，月线图升势维持完好，中长线升势仍在。

　　恒指于25000至27500点之间横行将近半年，1月下旬一度突破横行区顶部高见28056点，可惜是假突破。目前横行区中轴大约在26250点，紧贴着20周线（26225），是短期重要支持。恒指现时仍在中轴之上运行，后市若确认跌破中轴，恒指便会转至横行区下半部运行，届时下探25000点的机会料增加。

华能国电挑战阻力

　　国企指数上周五反弹45点报8859点，一周以大阴烛累跌100点，2月份累跌457点，周线技术指标向淡，10、20和50周线先后跌破，短期料会考验去年12月低位8707点。

　　华能国电（902）大升6.53%报6.03元，国务院近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，全国统一电力市场顶层设计出台，券商认为电力资源的多维价值将全面由市场反映，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。走势上，股价去年1月跌至3.92元，MACD底背驰，阴阳烛翌日以「早晨之星」见底，之后反复上扬，去年11月升至6.66元超买，两日后以「穿头破脚」展开调整，2月初以「身怀六甲」回升，上周五大升至6.07元阻力，MACD牛差扩大利好，可于升破6.07元买入，目标价7元，跌破5.8元止蚀。

伍一山

