黄德几 - （2778） 冠君前景亮丽 | 开工前落盘/头条名家本周心水

冠君产业信托（2778）2025年可分派收入8.59亿元，按年下降10.4%；每基金单位全年分派为0.1263元，按年减少11.2%。年初至今，基金单位价格明显优于部分同业，反映市场对管理层主动策略的认可。



尽管写字楼市场供应过剩持续压抑租金水平，公司透过主动租务管理取得显著成效。朗豪坊商场表现相对稳健，出租率维持于99.3%极高水平，每平方呎现收租金由157.5元升至162.5元。财务管理方面，集团已成功为2025年到期债务完成再融资，包括引入新贷款人及银团贷款。



技术上，股价持续维持一浪高于一浪格局，未持货可候约2.6元吸纳，上望3.3元，跌穿2.35元止蚀。



Usmart盈立证券

研究部执行董事

笔者为证监会持牌人

黄德几