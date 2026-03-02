闻风至 - 钢铁业见底有望 鞍钢值博 | 鲜股落镬

钢材行业出现见底讯号，据报今年1月多间钢铁企业产能「开门红」，完成目标逾100%，龙头股鞍钢股份（347）值得留神，其股价自2021年高位6.83元至今累跌68.5%，博反弹空间巨大。



钢铁行业过去两年一直在弱周期中挣扎，需求疲弱、钢价下行、矿价高企，令整个板块长期被市场冷落。但今年1月开始，行业出现期待已久的「见底讯号」，据报多间钢企录得「开门红」，产能利用率回升至80%以上，部分企业完成月度目标超过100%，钢材社会库存亦出现连续去库存。



报道指出，方大达钢1月生铁、粗钢、钢材产量分别完成生产计划的105.01%、110.63%和110.71%，多项核心指标再攀新高；阳春新钢铁1月全月产销率达到101%，销售渠道实现新突破。



产能利用率现回升



中国钢铁工业协会数据显示，于2025年全年，中国粗钢产能累跌4.4%，至9.61亿吨；钢材按年反升3.1%，至14.46亿吨。数字已达中国钢铁工业协会会长于勇在2018年预测的指标，当时于勇指出：「料2025年实现粗钢产能降至10亿吨以下。」



鞍钢早前发盈警，预料2025年亏损将减少42.75%，至40.77亿元人民币左右。集团又提到，2025年钢铁行业形势有所好转，但「供强需弱」未根本改善，公司推进价值创造、算帐经营，加大市场开拓与产品结构调整，提升运营效率、深挖能源潜力、优化采购降本，并实施产线大修改造，经营形势整体向好。



钢铁行业仍面对不少挑战，包括房地产需求疲弱、矿价高企、行业产能过剩等，但初步已见到有见底讯号释出，鞍钢股份上周五亦见弹升逾5%，若短线再升穿2.62元阻力，或为新一轮升势的触发点。



闻风至