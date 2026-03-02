Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘摩拳擦掌3月群起围城 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
11小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛好转，上周《财政预算案》更成为市场焦点，当局除了向1亿元以上大额豪宅调升印花税至6.5%新措施外（相信对整体楼市影响轻微），其余对楼市着墨不多，发展商见市况升温，随即加快推盘步伐，目前市场上最少已有5至6个新盘可于本月齐齐抢攻，各大发展商已摩拳擦掌密密部署推盘大计，料3月新盘群起围城已成必定事实，预期将可掀起新一轮的群盘大混战。
周内新盘陆续登场

　　《财政预算案》上周已正式公布，相关内容及措施亦尘埃落定，除了向富人「开刀」向楼价一亿元或以上的税率大幅增至6.5%的新措施外，其他对楼市着墨不多，始终楼市正处于上升轨道，当局亦不会贸然加上不必要的措施，以免阻碍楼市的发展。目前市场上已有多个新盘可于本月内出击，由于部分已上载楼书，并有随时开价之势，近至明天更有北都新盘乘势抢闸开价，相信一众新盘将趁势排队开价，由于上述新盘位于不同地区（包括位处北都粉锦公路、尖沙咀2个新盘、红磡、将军澳及黄竹坑等），亦是市场所关注的焦点，特别是楼市小阳春已提早来临，发展商都希望趁近日旺势推出市场发售，惟发展商仍会采取审慎策略，预期新盘开价将极具竞争力。

　　去年录得约122宗1亿元或以上的豪宅成交，为2022年以来最高，显示此市场正逐步复苏，今次推出新措施料短期内对亿元成交量将有所减少，惟该类物业买家大部分为非富则贵的豪客，税项影响轻微，相信有关消息逐渐被消化后成交量将回复。惟在措施公布后的1至2日，西半山亦连环录得2宗成交，分别由豪客以1.615亿及1.29亿元购入。

　　事实上，整体楼市正处于复苏阶段，加上差估署公布今年1月楼价按月升0.53%，属连升8个月的讯号，反映市况明显逐步升温。一众发展商已急不及待摩拳擦掌，最少已有5至6个新盘可于月内全面出击，尤其用家及投资者仍然热衷于新盘市场，特别是大手投资客席卷全城扫货，本月新盘群起围城已成必定事实，预期将可掀起新一轮的群盘大战。

张日强

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
52分鐘前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小時前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
3小時前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
4小時前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小時前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
5小時前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
3小時前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
2小時前
更多文章
张日强 - 群盘齐抢缰力吸各路客源 | 楼声随笔
《财政预算案》已尘埃落定，发展商随即加快推盘步伐，多个新盘已密密部署于极短期内推出应市，昨日更有3个新盘「闪电」上载楼书，由于上述楼盘都是市场所关注的焦点，特别是楼市小阳春已提早来临，发展商都希望趁近日旺势推出市场发售，相关楼盘有机会上载楼书后同期开价，斗快抢缰力吸市场各路客源，预期《财案》后将有更多新盘乘势涌出来，以便引起市场注意力。 　　《财政预算案》日前已正式公布，除了向楼价一亿元或以
2026-02-27 02:00 HKT
楼声随笔