张日强 - 新盘摩拳擦掌3月群起围城 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，上周《财政预算案》更成为市场焦点，当局除了向1亿元以上大额豪宅调升印花税至6.5%新措施外（相信对整体楼市影响轻微），其余对楼市着墨不多，发展商见市况升温，随即加快推盘步伐，目前市场上最少已有5至6个新盘可于本月齐齐抢攻，各大发展商已摩拳擦掌密密部署推盘大计，料3月新盘群起围城已成必定事实，预期将可掀起新一轮的群盘大混战。

周内新盘陆续登场

《财政预算案》上周已正式公布，相关内容及措施亦尘埃落定，除了向富人「开刀」向楼价一亿元或以上的税率大幅增至6.5%的新措施外，其他对楼市着墨不多，始终楼市正处于上升轨道，当局亦不会贸然加上不必要的措施，以免阻碍楼市的发展。目前市场上已有多个新盘可于本月内出击，由于部分已上载楼书，并有随时开价之势，近至明天更有北都新盘乘势抢闸开价，相信一众新盘将趁势排队开价，由于上述新盘位于不同地区（包括位处北都粉锦公路、尖沙咀2个新盘、红磡、将军澳及黄竹坑等），亦是市场所关注的焦点，特别是楼市小阳春已提早来临，发展商都希望趁近日旺势推出市场发售，惟发展商仍会采取审慎策略，预期新盘开价将极具竞争力。



去年录得约122宗1亿元或以上的豪宅成交，为2022年以来最高，显示此市场正逐步复苏，今次推出新措施料短期内对亿元成交量将有所减少，惟该类物业买家大部分为非富则贵的豪客，税项影响轻微，相信有关消息逐渐被消化后成交量将回复。惟在措施公布后的1至2日，西半山亦连环录得2宗成交，分别由豪客以1.615亿及1.29亿元购入。



事实上，整体楼市正处于复苏阶段，加上差估署公布今年1月楼价按月升0.53%，属连升8个月的讯号，反映市况明显逐步升温。一众发展商已急不及待摩拳擦掌，最少已有5至6个新盘可于月内全面出击，尤其用家及投资者仍然热衷于新盘市场，特别是大手投资客席卷全城扫货，本月新盘群起围城已成必定事实，预期将可掀起新一轮的群盘大战。



张日强