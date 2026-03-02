大行晨报 - 中东局势升级 避险货币料受追捧｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

11小時前
　　周末中东局势急剧升级，美国和以色列突然对伊朗发动联合军事打击，伊朗随后对以色列展开报复行动，发动多轮飞弹和无人机袭击，并打击美军在中东的多个军事基地。巴林、阿联酋、卡达、科威特等多地响起爆炸声，波斯湾沿岸多国紧急关闭领空，多间航空公司暂停飞往该地区的航班。市场忧虑当前冲突可能进一步外溢，导致更大范围的地区军事升级。估计周一美元可能因为避险情绪所推动而走稳，美债亦会成为避风港；不过，日圆、瑞郎等传统避险货币应会更受追捧。

　　美元兑瑞郎上周初在0.7770附近水准遇阻，上周五已开始见显著回落，返回至0.77下方；技术图表见RSI及随机指数重新回跌；而汇价在1月27日触及0.7604，到2月中旬仍可继续守住重要的0.76关口，故若今趟美元兑瑞郎下破此区，料将引发较大幅度的挫跌，进一步参考0.7550及0.75关口，再而指向0.74及0.73水准。阻力回看0.7770以至2月2日高位0.7818，较大阻力参考100天平均线0.7920以至0.80关口。

　　日本方面，上周五公布东京2月消费者物价指数（CPI）增长略高于预期，支持央行进一步收紧政策的理由，为日圆提供适度的支撑。此前日本央行行长植田和男表示，是否在3月和4月会议上加息将取决于经济资料，若在实现经济与物价预期方面取得进展，央行将继续加息。另外，持续的避险买盘在地缘政治紧张局势中，料将进一步增强对日圆的避险需求。

　　美元兑日圆自1月下旬呈反复上落，但波幅正逐步收窄，这段期间的顶部分别见于1月23日高位159.24，2月9日高位157.74，到上周仅触高至156.83；至于低位方面，2月中旬于152水准上方位置触底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09。估计美元兑日圆若突破这段待变格局后，料将迎来一波单边延伸行情。目前图表见RSI及随机指数正为回落，示意汇价续告回落的机率较高。较近阻力先留意157及157.80，下一级看158.50，关键则仍为159.50至160区域。至于较近支持料为155.30及25天平均线154.80水平，再而继续留意152及151水准，其后将会关注150.50以至150关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

