刘伟利 - 赛道思维 | 巨B讲投资

最近有经济学家提出一个耐人寻味的观点：随着人工智能与机械人技术的飞速发展，未来经济的形态可能发生根本性转变，失业率上升不一定代表经济转差。这个说法听起来颇具前瞻性，但细想之下，却隐藏着不少值得商榷的矛盾与盲点。



经济运转的核心，始终离不开「人」的参与。当大量劳动力被机械取代，失业率攀升，首当其冲的是整体消费能力的萎缩。人民口袋里有钱，才能支撑市场的循环；市场有需求，企业才有投资的动力。若忽略这个基本逻辑，单纯以宏观指标论断经济健康，无异于建造一座脱离地基的高塔。技术进步固然能提升效率，但效率的果实若无法普惠于民，经济的结构性失衡只会加剧。



从投资的角度看，这一切又引向另一个层面的思考：如何在变局中找到真正稳固的位置？与其挤进拥挤的赛道，争做那辆跑得最快的跑车，不如退一步审视——谁在掌控赛道本身？投资赛道的建设者、规则的制订者，乃至提供基础设施的庄家，往往比单一选手更能抵御风浪。这个道理在AI时代尤其明显：当无数新创公司争相开发应用程式时，真正稳定获利的，可能是那些提供算力晶片、云端架构或能源支持的核心企业。



值得留意的新视角在于，AI的发展不仅重塑了就业结构，也在悄然改变「价值创造」的定义。过去，劳动时间是衡量贡献的主要尺度；未来，创造力、决策力与情感连结可能成为更稀缺的资源。这意味着，与其担忧被机械取代，不如思考如何让自己成为机械无法复制的那部分——无论是深度思考的能力，还是对人性需求的理解。



回到经济的迷思，失业率与经济好坏从来不是简单的对应关系，但若无相应的社会安全网与再培训机制，技术性失业终将侵蚀社会的根基。投资亦然，与其追逐短期的热点，不如看清长期的结构。赛道会变，跑车会换，但那些掌握核心资源、能够定义规则的存在，往往能在每一次浪潮中站稳脚跟。这或许是我们在AI时代，最值得修炼的功课。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利