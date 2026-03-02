关志康 - 老婆是「润滑剂」还是「挡箭牌」？ | 神耆商机

早前与几位老友聚首小酌，其中一位微醺之下，话匣子打开，谈起最近找表弟借钱碰壁的趣事。



「我话都未讲完，表弟已经连声道歉，说要回家问问老婆。」他苦笑着说：「那一刻我已经肯定，这事『九成』没下文了。」在座几位好友听罢，纷纷会心微笑——「老婆反对」，在成年人世界，无疑是最得体的「挡箭牌」。



席间一位退休律师亦有感而发：「其实这话，有时不是借口。我认识不少企业家和富豪，看似意气风发，实际上很多重大决定，例如坚持与人对簿公堂，也是老婆的主意。公司里千军万马，他说一不二；家里却是另一套。常听他们说『我要和家人商量一下』，那其实是最后关卡。所谓『大事男人决定，小事女人决定』，真正难分的是，究竟甚么算大事，甚么算小事。」



另一位企业家也随即分享：「有时攞太太拿来当挡箭牌，也未必全是推卸。更多时那是一种『润滑剂』，让拒绝显得柔和些。借太太的名义婉转表达，其实是体贴，避免正面冲突，也让对方便于下台。说到底，这是一种社交技巧，不是怕老婆，而是懂分寸。」



坐在一旁的大前辈听住，语气突然严肃：「但也有另一种情况。现实中，太太之所以真的能『说了算』，往往因为她掌握了最真实的筹码：孩子。很多家庭里，男人是经济中心，女人却是情感核心。母亲『与生俱来』更能捉住孩子，这种心理牵制，比经济压力更强。」



他更补充一个亲身见证的故事：有位富商有婚外情，太太知情后并无即时反枱，只淡然地抛下一句：「如果你唔即刻收手，就有人带你啲仔女吸毒，毁咗佢一生。」说到底，每个人背后都有真正的「老板」——回家之后，可能是太太、子女，甚至父母的眼光。这些「大老板」，才是真正主导人生去向的力量。



健康教育基金会主席

关志康

