郭家耀 - 笔克远东前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

笔克远东（752）早前公布去年10月底止全年业绩，营业额录得72.1亿元，按年增长13.9%，纯利达4.36亿元，增长21.9%。全年派息总额为每股19仙。



受内地经济复苏及收款压力影响，集团在内地市场采取审慎策略，致使相关业务增长乏力。汽车行业特别面临高风险，需更谨慎地选择合作伙伴。此外，随着地缘政治形势变化，中美贸易紧张使得需求和市场均发生变化，集团尽管面临挑战，仍努力在其他市场寻找增长机会。



集团作为一间全方位品牌激活企业，将继续推动业务转型。品牌体验激活分部，维持可持续增长势头及抗逆力。会议策划激活分部，集团继续采用数据驱动策略，获取显著且稳固的竞争优势。博物馆及主题娱乐分部，集团目前参与数项重大合约，未来将陆续交付。



集团业务展望稳健，派息水平吸引，前景值得乐观。建议入巿价2.8元，目标价3.2元，止蚀价2.55元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

郭家耀