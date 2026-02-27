闻风至 - 人民币势强 大唐发电可受惠 | 鲜股落镬

人民币兑美元汇价升近逾34个月新高，人民币的强势或成为今年推动港股表现的一项重要因素，主力受惠股有三大要点，其一是业务以中国区为主赚人民币，其二是负债比率较高且有不少是港元或美元计价的外债，若再符合第三点是派息派人民币，则更为理想。



要符合以上3点的股份，笔者首先想到是大唐发电（991），现价市盈率偏低，以刚公布的盈喜数字推算，仅约6至7倍水平，但去年派发中期股息5.5仙人民币，若末期息再派近5仙，则公司股息率有望接近5厘，非常吸引。



人民币汇价去年6月份重新爬上1兑1.09港元水平，直至12月份才企上1兑1.1，即这个「1仙」的升幅足足用了5个月时间。但踏入2026年，单是1月份便从1.11升至1.12，2月份再升至1.14，有越升越急的趋势。



彭博引述分析员指：「（中国）监管层既允许人民币保持强势，又在试图调控升值速度，关键讯息在于监管层无意叫停升值，而是让升值速度不徐不疾、而非全速狂奔，」



中央并未叫停人民币升势，无论对港股或内地资产而言，都是一种非常积极的讯号。特别是一批负债高企的企业，人民币兑美元或港元升值，即可用更少的人民币便可偿还债项。



航空股股价表现已尽显强势，于过去3个月，东航（670）累升25.8%、南航（1055）累升20.4%、国航（753）累升9.8%。



大唐发电过去3个月亦升近7.8%，表现不俗，但更多的应是受惠国内用电量上升，以及公司发布盈喜所带来的乐观情绪推动，似乎尚未反映人民币上升的正面作用。正如开首所说，大唐发电刚公布盈喜，料去年多赚5成至7成，净利润介乎68亿至78亿元人民币，即相当于公司市盈率6、7倍；再者，公司去年全年派息0.0621元人民币，即使派息比率维持在39%不变，其2025年全年派息额亦可望达到近0.1元人民币水平。



闻风至