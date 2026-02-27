张日强 - 群盘齐抢缰力吸各路客源 | 楼声随笔

《财政预算案》已尘埃落定，发展商随即加快推盘步伐，多个新盘已密密部署于极短期内推出应市，昨日更有3个新盘「闪电」上载楼书，由于上述楼盘都是市场所关注的焦点，特别是楼市小阳春已提早来临，发展商都希望趁近日旺势推出市场发售，相关楼盘有机会上载楼书后同期开价，斗快抢缰力吸市场各路客源，预期《财案》后将有更多新盘乘势涌出来，以便引起市场注意力。



《财政预算案》日前已正式公布，除了向楼价一亿元或以上的住宅物业交易印花税税率大幅增至6.5%的新措施外，其他对楼市着墨不多，始终楼市正处于上升轨道，当局亦不会贸然加上不必要的措施，既然已尘埃落定，发展商亦希望趁旺势加快推盘步伐，昨日3个新盘（分别位于黄竹坑、尖沙咀及将军澳等）随即同时上载楼书，大部分早已于市场上软销及推广，只是等待适合的时机推出，今次正好就是趁《财案》后火速抢攻，上述楼盘更是市场所关心的焦点盘，合共涉及单位约2000伙，相信市场最为关心是有关新盘的开价，始终市况仍在升温中，预期可引领各路客源涌出来。



事实上，除了上述3盘外，市场上仍有部分新盘正在热身，并有机会于下月同期推出，尤其用家及投资者仍然热衷于新盘市场，特别是大手投资客席卷全城扫货，预期即将推出的各大新盘，其中一个目标客群绝对是大手投资客，故纷纷斗快抢缰以便力吸客源。



张日强