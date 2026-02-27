温杰 - 笔克远东业绩亮丽｜开工前落盘/头条名家本周心水
笔克远东（752）主要从事4大业务，当中包括展览、项目及品牌激活；视觉品牌激活；博物馆及主题娱乐；会议策划激活。集团已公布截至去年10月底止的全年业绩，营业额为72.08亿元，按年上升13.9%；纯利为4.36亿元，按年升幅更达21.9%。董事会宣布，派息共13.5仙，包括末期息9仙及特别息4.5仙（上年同期末期息连特别息派11仙）；若加上中期息5.5仙，全年派息共19仙。管理层表示，大中华区业务曾占比超过7成，为分散业务风险，因此确立多元化市场目标如美国及中东，预示未来收入及盈利将更趋健康，值得大家留意。
笔者并非证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人。
香港股票分析师协会理事
温杰
